Wawer Wyrzucał śmieci, dzik ugryzł go w nogę Oprac. Katarzyna Kędra |

Burmistrz Bielan: mamy miejskie dziki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O szczegółach zdarzenia poinformowała nas oficer prasowa wawerskiej komendy policji podinspektor Joanna Węgrzyniak. Jak wskazała, doszło do niego z soboty na niedzielę, późnym wieczorem.

- To było na prywatnej posesji. Mężczyzna wyrzucał śmieci i dzik ugryzł go w nogę. Policjanci pojawili się na miejscu i zastali już tam łowczego z Lasów Miejskich, który oczekiwał na lekarza weterynarii. Poszkodowany został przewieziony do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego na dalsze badania - powiedziała nam policjantka.

Co stało się z dzikiem?

O to, co stało się z dzikiem, zapytaliśmy w Lasach Miejskich.

"Miało miejsce niebezpieczne zdarzenie z udziałem dzika - doszło do pogryzienia mieszkańca. Otrzymaliśmy zgłoszenie późnym wieczorem. Podjęliśmy interwencję. Dodatkowo zawiadomione zostało Centrum Zarządzania Kryzysowego. Teren, na którym miało miejsce zdarzenie, zabezpieczała policja. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, aby udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanemu" - przekazał nam w odpowiedzi Łukasz Karabowicz, kierownik działu ds. promocji i dydaktyki w Lasach Miejskich.

"Dzik ciągle znajdował się na miejscu ataku - została podjęta decyzja o odłowie i uśmierceniu zwierzęcia" - wskazał Karabowicz.

Przypomniał też, dlaczego dzik nie mógł zostać wywieziony. "Na terytorium całej Polski obowiązuje zakaz odłowu i przemieszczania dzików, wynikający z rozporządzenia Unii Europejskiej oraz krajowych regulacji" - podsumował.