Wawer Wyprzedzał na skrzyżowaniu. Miał ponad 1,5 promila i zatrzymane prawo jazdy Oprac. Dariusz Gałązka |

Niebezpieczny manewr pijanego kierowcy Źródło wideo: WRD KSP Źródło zdj. gł.: WRD KSP

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Kierowcę Toyoty zauważyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którzy nieoznakowanym radiowozem patrolowali ulicę Karpacką w warszawskim Wawrze. Mężczyzna wyprzedzał na skrzyżowaniu, przejechał przez podwójną linię ciągłą i wjechał na powierzchnię wyłączoną z ruchu.

- Już podczas rozmowy z kierującym funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu - przekazał podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie 41-latka.

Miesiąc wcześniej stracił prawo jazdy

W trakcie kontroli wyszło na jaw, że mężczyźnie już wcześniej zatrzymano prawo jazdy. Jak podała policja, od tamtego zdarzenia minął niespełna miesiąc. Powodem również była jazda po alkoholu.

- Mężczyzna został zatrzymany. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem - poinformował podkom. Sobótka.