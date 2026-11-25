Wyprzedzał na skrzyżowaniu. Miał ponad 1,5 promila i zatrzymane prawo jazdy
Kierowcę Toyoty zauważyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którzy nieoznakowanym radiowozem patrolowali ulicę Karpacką w warszawskim Wawrze. Mężczyzna wyprzedzał na skrzyżowaniu, przejechał przez podwójną linię ciągłą i wjechał na powierzchnię wyłączoną z ruchu.
- Już podczas rozmowy z kierującym funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu - przekazał podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie 41-latka.
Miesiąc wcześniej stracił prawo jazdy
W trakcie kontroli wyszło na jaw, że mężczyźnie już wcześniej zatrzymano prawo jazdy. Jak podała policja, od tamtego zdarzenia minął niespełna miesiąc. Powodem również była jazda po alkoholu.
- Mężczyzna został zatrzymany. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem - poinformował podkom. Sobótka.