Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek

Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na stacji Warszawa Miedzeszyn 24-latek został śmiertelnie potrącony przez pociąg Intercity relacji Warszawa-Kijów. Występują utrudnienia w kursowaniu różnych przewoźników.

Tragiczny wypadek miał miejsce w poniedziałek wieczorem na stacji Warszawa Miedzeszyn.

- Doszło do zdarzenia udziałem 24-latka. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia - poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia na kolei

W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 oraz Kolei Mazowieckich linii R7, na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica.

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, jadące inną trasą. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - ostrzegł w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Ruch pociągów na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica odbywa się wahadłowo jednym torem.

SKM poinformowała w mediach społecznościowych o odwołaniu pociągów: - z Otwocka (odjazd o godz. 19.29) do Pruszkowa na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia, - z Pruszkowa (odjazd o godz. 18.59) do Otwocka na odcinku Warszawa Wschodnia-Otwock, - z Pruszkowa (odjazd o godz. 19.29) do Otwocka na odcinku Warszawa Wschodnia-Otwock, - z Otwocka (odjazd o godz. 19.59) do Pruszkowa na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia.

"Od godz. 19.40 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM < – > ZTM w poc. SKM l. S1 na odcinku Warszawa Zachodnia <->Otwock oraz autobusach linii 146, 521, 702 na całej trasie" - podał ZTM.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePociągi w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
Okolice
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Okolice
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Okolice
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Zaginiony Sylwester Gładyś
Wszedł do parku i zniknął. Szukają zaginionego wykładowcy
Bielany
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
Okolice
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
Ochota
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
Okolice
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
Śródmieście
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
Żoliborz
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7
Okolice
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
Okolice
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
Okolice
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie
Śródmieście
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
Okolice
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
Okolice
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Motocyklista zginął, kierowca uciekł
Okolice
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
Okolice
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginął ośmioletni chłopiec
Okolice
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Utknęła w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki