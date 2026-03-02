Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek

Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Tragiczny wypadek miał miejsce w poniedziałek wieczorem na stacji Warszawa Miedzeszyn.

- Doszło do zdarzenia udziałem 24-latka. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia - poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Utrudnienia na kolei

W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 oraz Kolei Mazowieckich linii R7, na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica.

"Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, jadące inną trasą. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - ostrzegł w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Ruch pociągów na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica odbywa się wahadłowo jednym torem.

SKM poinformowała w mediach społecznościowych o odwołaniu pociągów: - z Otwocka (odjazd o godz. 19.29) do Pruszkowa na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia, - z Pruszkowa (odjazd o godz. 18.59) do Otwocka na odcinku Warszawa Wschodnia-Otwock, - z Pruszkowa (odjazd o godz. 19.29) do Otwocka na odcinku Warszawa Wschodnia-Otwock, - z Otwocka (odjazd o godz. 19.59) do Pruszkowa na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia.

"Od godz. 19.40 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM < – > ZTM w poc. SKM l. S1 na odcinku Warszawa Zachodnia <->Otwock oraz autobusach linii 146, 521, 702 na całej trasie" - podał ZTM.