Wycięli drzewa w parku krajobrazowym, postawili znaki zakazu wstępu

Taniec, poezja, muzyka, uczy nas czegoś o nas samych. Pomyślałem, że to jest naprawdę wspaniała szansa do tego, żeby wykorzystać to, co robię, w ramach odpowiedzialności obywatelskiej, by przesłanie Jana Karskiego przekazać w formie kreatywnej - powiedział w "Faktach po Faktach" amerykański aktor David Strathairn, który wciela się w tytułową rolę w monodramie "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego". Spektakl będzie wystawiony w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Poznaniu.