Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"

Wycięli drzewa obok stacji w Falenicy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ogród znajdował się między dwoma budynkami: starym drewnianym dworcem kolei nadwiślańskiej i późniejszym murowanym, w który od kilkunastu lat rezyduje kinokawiarnia. Latem pod drzewami odbywały się spotkania, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Jak zauważyli pod koniec ubiegłego tygodnia właściciele Stacji Falenica, kolejnego sezonu ogródkowego nie będzie.

"Zupełnie bez ostrzeżenia wycięte zostały wszystkie drzewa w naszym ogrodzie i zniszczona przestrzeń, która dotąd służyła jako letnia oaza. Dziesiątki koncertów, spotkań, setki wspólnych godzin w cieniu drzew pamiętających czasy przedwojenne... Jesteśmy w szoku, że tak się dzieje" - napisali.

Na linii otwockiej rozpoczęła się duża inwestycja, której celem jest dodanie dwóch torów między Falenicą a Otwockiem. Pozwoli to oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Budowę poprzedziła wycinka drzew, które kolidują z przyszłymi torami, wiaduktami, tunelami, podziemnymi przejściami i ekranami akustycznymi. Mieszkańcy dopiero oswajają się ze skutkami wycinki. Ale ta najnowsza jej odsłona zszokowała nawet tych nastawionych proinwestycyjnie, bo przecież ogród nie znajduje się w osi torów. Dlaczego więc wycięto w pień wszystkie morwy?

Wycięli drzewa w Falenicy Wycinka drzew obok stacji w Falenicy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew obok stacji w Falenicy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew obok stacji w Falenicy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew obok stacji w Falenicy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew obok stacji w Falenicy Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Powód: wejście na tory i kable

- Wszystkie prace przy linii kolejowej wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, z decyzją lokalizacyjną oraz pozwoleniem na budowę - zapewnia na wstępie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. I dodaje, że teren został przejęty pod plac budowy.

- Drzewa, z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zakres robót na odcinku Wawer-Otwock, musiały zostać usunięte. W tym miejscu będzie zbudowane wejście na peron i ułożone kable teletechniczne i energetyczne. Wszelkie szkody, które poniosła Kinokawiarnia Stacja Falenica zostaną pokryte przez wykonawcę robót - dodała przedstawicielka PKP PLK.

Trzy lata utrudnienień

Inwestycja oznacza ogromne utrudnienia dla osób dojeżdżający do Warszawy z Józefowa, Otwocka czy Celestynowa. Mają one potrwać aż trzy lata. Początkowo, od 12 kwietnia, przez dwa tygodnie pociągi w ogóle nie będę dojeżdżać do Wawra. Potem będę kursować wahadłowo jednym torem, będzie ich połowę mniej niż obecnie.

Miasto zapowiedziało już uruchomienie komunikacji zastępczej. Oprócz autobusów kursujących wzdłuż linii kolejowej, pojawią się takie, które Mostem Południowym dowiozą pasażerów do pierwszej linii metra na Ursynowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD