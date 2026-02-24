Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"

|
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Wycięli drzewa obok stacji w Falenicy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Ogród obok kinokawiarni Stacja Falenica przestał istnieć. W związku z kolejową inwestycją wycięto wszystkie drzewa.

Ogród znajdował się między dwoma budynkami: starym drewnianym dworcem kolei nadwiślańskiej i późniejszym murowanym, w który od kilkunastu lat rezyduje kinokawiarnia. Latem pod drzewami odbywały się spotkania, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Jak zauważyli pod koniec ubiegłego tygodnia właściciele Stacji Falenica, kolejnego sezonu ogródkowego nie będzie.

"Zupełnie bez ostrzeżenia wycięte zostały wszystkie drzewa w naszym ogrodzie i zniszczona przestrzeń, która dotąd służyła jako letnia oaza. Dziesiątki koncertów, spotkań, setki wspólnych godzin w cieniu drzew pamiętających czasy przedwojenne... Jesteśmy w szoku, że tak się dzieje" - napisali.

Na linii otwockiej rozpoczęła się duża inwestycja, której celem jest dodanie dwóch torów między Falenicą a Otwockiem. Pozwoli to oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Budowę poprzedziła wycinka drzew, które kolidują z przyszłymi torami, wiaduktami, tunelami, podziemnymi przejściami i ekranami akustycznymi. Mieszkańcy dopiero oswajają się ze skutkami wycinki. Ale ta najnowsza jej odsłona zszokowała nawet tych nastawionych proinwestycyjnie, bo przecież ogród nie znajduje się w osi torów. Dlaczego więc wycięto w pień wszystkie morwy?

Wycięli drzewa w Falenicy
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Powód: wejście na tory i kable

- Wszystkie prace przy linii kolejowej wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, z decyzją lokalizacyjną oraz pozwoleniem na budowę - zapewnia na wstępie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. I dodaje, że teren został przejęty pod plac budowy.

- Drzewa, z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zakres robót na odcinku Wawer-Otwock, musiały zostać usunięte. W tym miejscu będzie zbudowane wejście na peron i ułożone kable teletechniczne i energetyczne. Wszelkie szkody, które poniosła Kinokawiarnia Stacja Falenica zostaną pokryte przez wykonawcę robót - dodała przedstawicielka PKP PLK.

Trzy lata utrudnienień

Inwestycja oznacza ogromne utrudnienia dla osób dojeżdżający do Warszawy z Józefowa, Otwocka czy Celestynowa. Mają one potrwać aż trzy lata. Początkowo, od 12 kwietnia, przez dwa tygodnie pociągi w ogóle nie będę dojeżdżać do Wawra. Potem będę kursować wahadłowo jednym torem, będzie ich połowę mniej niż obecnie.

Miasto zapowiedziało już uruchomienie komunikacji zastępczej. Oprócz autobusów kursujących wzdłuż linii kolejowej, pojawią się takie, które Mostem Południowym dowiozą pasażerów do pierwszej linii metra na Ursynowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii

Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii

Dariusz Gałązka
Termin zamknięcia linii kolejowej do Otwocka przesunięty

Termin zamknięcia linii kolejowej do Otwocka przesunięty

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Drzewa
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
Ursynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
Włochy
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Rzadki przykład fabryki śródmiejskiej. Produkowano tam czcionki, broń i serki topione
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Kończy się śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. Nowe informacje
Okolice
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Okolice
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa jedyna winda na peron stacji metra
Zatrzymanie podejrzanego o trzy zabójstwa
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty w Parku Żerańskim pod okiem inspektorów
Białołęka
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Bielany
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
Okolice
W przeciwatomowym bunkrze w Kampinoskim Parku Narodowym zimują nietoperze
Nocek, mroczek, gacek, mopek. W dawnym bunkrze śpią nietoperze
Okolice
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
Okolice
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
Włochy
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. "Impulsywność" i "szkodzenie"
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Złagodzony wyrok
Okolice
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Okolice
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Okolice
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Okolice
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
Okolice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
Okolice
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki