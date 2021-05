Zagrożenie wścieklizną w dwóch dzielnicach

Ratusz przestrzega przed zagrożeniem wścieklizną na terenie dwóch dzielnic stolicy. Przypomina o zaleceniach, by psy trzymać na smyczy, a koty w zamknięciu.

Czego nie robić?

Zaszczep pupila

Urząd wymienił też objawy choroby. "Wścieklizna u zwierząt objawia się m.in. w agresywnym zachowaniu, ślinotoku, połykaniu przez zwierzęta ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt)" - czytamy w komunikacie.

Miasto zachęca również do wzięcia udziału w akcji "Zaszczep pupila, to tylko chwila", która promuje obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.