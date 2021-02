Włamanie do bankomatu w markecie w Wawrze

O włamaniu do bankomatu na terenie jednego z marketów przy Korkowej poinformowali policję pracownicy ochrony. Na miejscu wciąż pracują służby. Sklep jest zamknięty.

- Doszło tam do włamania do bankomatu, który znajduje się na terenie sklepu Kaufland - przekazała najpierw Monika Nawrat z KSP.

Więcej szczegółów podała później oficer prasowa wawerskiej komendy Joanna Węgrzyniak. - Przed godziną 4 zostaliśmy powiadomieni przez pracowników ochrony, którzy otwierali sklep, że najprawdopodobniej doszło do włamania do banknotu. Na miejscu dokonujemy oględzin, zabezpieczamy ślady zdarzenia, żeby ustalić jak doszło do zdarzenia - przekazała Węgrzyniak.