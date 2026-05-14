Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Wbrew mieszkańcom chcieli zbudować drogę przez las. Teraz się wycofują

|
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Droga w proponowanym śladzie ma przecinać Mazowiecki Park Krajobrazowy
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Radni warszawskiego Wawra wycofali się z decyzji o budowie najbardziej kontrowersyjnego fragmentu ulicy Brücknera, który przechodziłby przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Przeciwko inwestycji w tym kształcie protestowali mieszkańcy i opozycyjni radni.

Asfaltowa ulica Brücknera miała przeciąć las i wydmy. Oburzyło to mieszkańców, przede wszystkim tych z Falenicy i Aleksandrowa. Pod petycją przeciwko inwestycji podpisało się ponad cztery tysiące osób.

W środę rani Wawra zdecydowali o skróceniu projektowanej ulicy do skrzyżowania z ulicą Filmową. Uchwała ograniczająca kształt projektowanej inwestycji została przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Razem dla Wawra. Radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.

- Inwestycja będzie teraz dotyczyła budowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bystrzycką [bez skrzyżowania - red.] do skrzyżowania z ulicą Filmową [wraz ze skrzyżowaniem - red.] - powiedział radny miejski z Wawra Sławomir Potapowicz (KO).

Pierwotną propozycją zarządu dzielnicy Wawer była budowa ulicy Brücknera na odcinku od ulicy Filmowej do ulicy Napoleona Bonaparte, czyli przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W tej chwili jest to droga szutrowa przechodząca w leśny dukt, która taką pozostanie dzięki środowej uchwale.

Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Sprzeciwili się planom dzielnicy

Sprawę nagłośnił m.in. radny dzielnicy Piotr Grzegorczyk (Razem dla Wawra), który wyjaśnił, że budowa tej drogi ma związek z planowaną przez PKP PLK budową wiaduktu na przedłużeniu ulicy Werbeny (po zachodniej stronie torów) i Brücknera (po wschodniej). Zaznaczył też, że nie została dla tej inwestycji wydana decyzja środowiskowa, nie było też konsultacji społecznych.

O planach zarządu dzielnicy nie wiedział Mazowiecki Park Krajobrazowy, który zaznaczył, że taka inwestycja wiązałaby się z wycinką drzew i koniecznością wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz mogłaby się przyczynić do zmiany stosunków wodnych, a przede wszystkim podzieliłaby kompleks leśny na mniejsze, izolowane fragmenty.

Zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele parku podkreślili, że należałoby przebudować istniejące już ulice, na przykład Techniczną i Podkowy, które mogłoby przejąć ruch drogowy. Na drugiej z nich obecnie nie ma chodnika, a codziennie przechodzą tamtędy dzieci zmierzające do szkoły.

Ulica Podkowy w Wawrze
Ulica Podkowy w Wawrze
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Autorzy petycji sprzeciwiającej się budowie drogi podnosili też argument kosztów inwestycji, która prowadzi przez las i wydmę zamieszkałe wyłącznie przez zwierzęta, a kończy się na nieutwardzonej drodze dojazdowej.

Konieczna jest zmiana umowy

W listopadzie ubiegłego roku dzielnica podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Teraz, przy zmniejszonym zakresie inwestycji, ta umowa musi zostać zmieniona. Nie wiem, czy uda się to aneksem, czy konieczne będzie rozwiązanie umowy, gdyż koszty będą jednak znacznie mniejsze - zaznaczył Potapowicz. 

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
TVN24
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co z ENA dla Ziobry? Mamy nowe informacje
TVN24
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Pilne
Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
TVN24
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
Okolice
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Evika Silina, premier Łotwy
Premierka Łotwy rezygnuje
TVN24
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Dym w dzielnicy Darnica w Kijowie
"Eksplozje co kilka minut. Później nadleciały rakiety"
TVN24
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
BIZNES
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
Wola
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24
Warszawa
Wzrost PKB Polski nie tak silny, jak się spodziewano
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki