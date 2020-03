Emil B. stanie przed sądem. Co z nastolatkami, którzy mieli "podżegać do zabójstwa"?

Sąd umarza postępowania

15-letni wtedy Karol K. miał - zdaniem śledczych podżegać Emila B. do zabójstwa. Nastolatek lato spędził w schronisku. Za to, co zrobił, miał odpowiadać przed sądem dla nieletnich. Ale na początku listopada śledczy zdecydowali, że może wrócić do szkoły, a kilka tygodni później stwierdzili, że 16-latek przestępstwa nie popełnił. - Stwierdzono że nieletni nie dopuścił się czynu karalnego, umorzono postępowanie w sprawie - poinformowała nas Joanna Adamowicz z biura prasowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.