Wawer

"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie

Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
Co roku z powodu wychłodzenia umiera nawet kilkadziesiąt osób
Źródło: TVN24
Strażnicy miejscy dotarli do nieprzytomnego mężczyzny, który był w stanie głębokiej hipotermii. "Nie dawał żadnych oznak życia. Jego ciało było zimne. Bez oddechu czy pulsu" - podają. Ratownicy medyczni zabrali go do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 20:55. Strażnicy miejscy dostali zgłoszenie o leżącym przy ulicy Zagórzańskiej mężczyźnie, który się nie ruszał.

"Nie dawał żadnych oznak życia"

"Widok, który na miejscu zastali strażnicy mógł przerazić. Około 40-letni człowiek zwisał bezwładnie, jego głowa opadała w dół z plastikowej skrzyni na piasek. Nie dawał żadnych oznak życia. Jego ciało było zimne. Bez oddechu czy pulsu" - wskazują strażnicy miejscy.

Strażnicy usłyszeli od zgłaszającego, że pogotowie "już wie". Poprosili więc przez radio o ponaglenie, przystępując od razu do resuscytacji.

- Wiedzieliśmy, że w sytuacji wychłodzenia funkcje życiowe są trudno wyczuwalne - powiedział młodszy inspektor Jacek Szostakiewicz, jeden ze strażników miejskich biorących udział w interwencji. - Szybko wzięliśmy defibrylator z radiowozu i podjęliśmy resuscytację.

Strażnicy miejscy przez ponad 20 minut, zmieniając się, prowadzili masaż serca, stosując się do komunikatów, wydawanych przez urządzenie. Natępnie na miejsce dotarło pogotowie ratunkowe.

- To były minuty, a wydawały się wiecznością - dodał drugi z funkcjonariuszy, który zmieniał się przy ratowanym.

Nieprzytomny mężczyzna został przetransportowany do ambulansu, a tam podłączono go do aparatury diagnostycznej i kontynuowano resuscytację z wykorzystaniem systemu mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Był w stanie głębokiej hipotermii

Jak podają służby, poszkodowany znajdował się w stanie głębokiej hipotermii - temperatura jego ciała wynosiła 26,5 stopnia Celsjusza.

Po kilkudziesięciu minutach około 40-letni mężczyzna został zabrany do szpitala. Tam zajęli się nim lekarze. Nie ma informacji o jego obecnym stanie.

Okoliczności tego dramatycznego zdarzenia będą wyjaśniane przez policjantów.

Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
Źródło: Straż miejska
Wychłodzenie organizmu
Wychłodzenie organizmu
Źródło: PAP

W warszawskiej straży miejskiej jest 140 funkcjonariuszy z uprawnieniami ratowniczymi. Od nieco ponad miesiąca wykorzystują w codziennej pracy 100 przenośnych defibrylatorów AED, zakupionych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Do ich użycia przygotowywani są wszyscy funkcjonariusze w ramach realizowanych regularne szkoleń z pomocy przedmedycznej.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka"

Zima to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne i nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie.

Policjanci i strażnicy miejscy kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności, takie jak pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice. Sprawdzają stan tych osób, oferują pomoc i proponują przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

"Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie - leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie - zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane. Możesz też zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - wybierz kategorię 'Osoba bezdomna wymagająca pomocy' i oznacz lokalizację na mapie" - przypominają policjanci.

Pamiętajmy również o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
Arleta Unton-Pyziołek
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

