Wawer oddaje miejsce spotkań młodzieży. "Brakuje miejsc, w których może wyrażać siebie"

- Wawer jest dzielnicą obrzeżną, przez co młodzież bardzo często w celu spędzania czasu z rówieśnikami udaje się do centrum Warszawy. To skłoniło nas do zastanowienia się, co możemy zrobić, aby młodzież chciała spędzać czas bliżej miejsca zamieszkania. Chcieliśmy stworzyć miejsce w Wawrze, które odpowie na oczekiwania młodych mieszkańców, da poczucie wolności i niezależności, ale będzie też bezpieczne – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Norbert Szczepański, burmistrz Wawra.