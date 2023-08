"Nieoczekiwany gość fruwał sobie beztrosko po wielkiej hali i podglądał pracowników"

Jak przekazała w komunikacie stołeczna straż miejska, do zdarzenia doszło w ostatni wtorek. Przed południem strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie o nieproszonym gościu, który wpadł w odwiedziny do hali znajdującej się u zbiegu ulic Korkowej i Kaczeńca.

Choć znajduje się tam magazyn używanych części zamiennych do samochodów, było mało prawdopodobne, by fruwający klient poszukiwał którejś z nich. Pracownicy powiadomili o odwiedzinach strażników miejskich.

Amadyna zebrowata. Jej ojczyzną jest Australia

"Kiedy przyjechaliśmy, ptak latał po całym pomieszczeniu. Widać było, że jest zdrowy, ale lekko wystraszony. Udało się nam bezpiecznie go odłowić. To amadyna zebrowata, ze względu na pasiaste upierzenie zwana też zeberką, która jest dość popularnym ptakiem hodowlanym" – powiedzieli cytowani w komunikacie strażnicy miejscy z Ekopatrolu.

Niespodziewany gość magazynu części zamiennych został przewieziony do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo. Ojczyzną zeberek jest Australia. Co prawda jest to gatunek uznany za występujący w Polsce, jednak odłowiony osobnik najprawdopodobniej uciekł komuś z klatki.