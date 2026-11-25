Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło wideo: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło przy ulicy Stradomskiej na osiedlu Anin w dzielnicy Wawer. W środę około godziny 6.20 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie dotyczące niepokojących odgłosów i awantury. Służby zawiadomili mieszkańcy budynku, w którym znajduje się kilka odrębnych lokali.

Jak przekazała nam Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, awanturę wywołał mężczyzna niebędący lokatorem tego budynku. Według śledczych, przyszedł na pierwsze piętro, gdzie chciał dostać się do jednego z mieszkań.

- Awanturował się i krzyczał. Uwagę zwróciła mu 89-letnia kobieta, mieszkająca na parterze. Mężczyzna bardzo dotkliwie ją pobił, używając do tego mebla. Jej obrażenia były na tyle poważne, że mimo przybycia na miejsce załogi pogotowia jej życia nie udało się uratować - informuje prokurator.

Mężczyzna został zatrzymany. Przebadano go pod kątem trzeźwości oraz środków odurzających. Śledczy oczekują jeszcze na wyniki badań.

Planują przesłuchanie napastnika

- Akta sprawy wpłynęły w czwartek do prokuratury. Prokurator analizuje materiał dowodowy, na podstawie którego podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa - informuje Kiełek-Łopińska.

Policjanci pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków. Wezwano także biegłego z zakresu medycyny sądowej. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności tragedii.

Wstępne ustalenia służb wskazują, że napastnik nie był spokrewniony z ofiarą i prawdopodobnie jej nie znał.

Rzeczniczka prokuratury zapowiedziała, że w czwartek mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Prokurator zleci także sekcję zwłok 89-latki.

Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl