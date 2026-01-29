Termin zamknięcia linii kolejowej do Otwocka przesunięty

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Między 12 a 26 kwietnia 2026 r. (pierwotnie planowany termin: 8-22 marca) wykonawca inwestycji, firma Trakcja, wykona połączenia bajpasów z istniejącymi torami, przystąpi do budowy dodatkowych rozjazdów oraz ścian szczelinowych obiektów inżynieryjnych" - poinformowała w czwartek spółka PKP PLK.

"Zmiana terminu rozpoczęcia tych prac wynika z trudnych warunków zimowych i braku możliwości wykonania robót przygotowawczych. Późniejszy termin pozwoli w pełni skutecznie wykorzystać dwutygodniowe zamknięcie" - podkreślono w komunikacie.

Kolejarze przypomnieli, że prace będą prowadzone przy całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów. "Takie rozwiązanie skraca czas utrudnień i pozwoli wykonawcy szybciej przejść do kolejnej fazy robót" - zaznaczyła spółka.

Stacja kolejowa Warszawa Falenica Źródło: PAP/Albert Zawada

Zastępcza komunikacja autobusowa

W czasie dwutygodniowego zamknięcia uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza pomiędzy stacją Warszawa Wawer a stacją Otwock. Autobusy na trasie będą wykorzystywały istniejące przystanki usytuowane w pobliżu przystanków kolejowych, natomiast na krańcach powstaną tymczasowe pętle autobusowe.

Ponadto na stacji Wawer powstaną tymczasowe perony dla pociągów kończących bieg, które będą też wykorzystywane w pierwszej fazie robót budowlanych. Natomiast pociągi dalekobieżne w kierunku Lublina pojadą zmienioną trasą przez Mińsk Mazowiecki.

Do zamknięcia linii otwockiej przygotowuje się warszawskim Zarząd Transportu Miejskiego. W celu wzmocnienia komunikacji zastępczej, do Wawra zostanie skierowanych 40 autobusów. Oprócz linii zastępczej wzdłuż torów, ZTM zamierza wzmocnić linię 521 (kursy co 6-7 minut) oraz uruchomić linię autobusową z Falenicy przez Most Południowy do metra na Ursynowie. Szczegóły zmian w komunikacji miejskiej zostaną podane w lutym.

Gigantyczna inwestycja

W październiku ubiegłego roku kolejarze podpisali umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu od stacji Warszawa Wawer do Otwocka (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja. Linia zyska dwa dodatkowe tory, dzięki którym ruch dalekobieżny zostanie rozdzielony z lokalnym.

W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy w poziomie jezdni. Zastąpią je trzy tunele: w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. skrzydlate wiaty.

Przebudowa przystanków na linii otwockiej Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja Źródło: PKP PLK Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja Źródło: PKP PLK

Finansowanie z Unii Europejskiej

W czwartek spółka PKP PLK podpisała umowę na dofinansowanie tej ogromnej inwestycji z programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027". Koszt całej modernizacji i rozbudowy to 1,7 miliarda złotych. Ze środków unijnych do kolejarzy trafi 1,4 miliarda złotych.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.