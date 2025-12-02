Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni

Dziki w Warszawie Źródło: Justyna/ Kontakt24

W poniedziałek Spółdzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski poinformowała w mediach społecznościowych, że przy jednym z bloków na jej terenie zauważono dzika. "Niestety zauważyliśmy również, że zwierzę jest dokarmiane z okien między innymi zrzucanymi marchewkami" - czytamy we wpisie spółdzielni w mediach społecznościowych.

Załączono do niego zdjęcia, na których widać zwierzę szukające pożywienia na trawniku przed budynkiem. "Bardzo prosimy o niepodawanie jedzenia dzikom! Takie zachowanie przyciąga kolejne zwierzęta, stwarza zagrożenie dla mieszkańców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji" - apelują przedstawiciele spółdzielni.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba zgłoszeń z udziałem dzików, które mieszkańcy uznali za "niebezpieczne", wzrosła dziesięciokrotnie. Populację dzików ratusz szacuje na 1500-2500 osobników. Ale szczegółowych wyliczeń nie ma, bo dzików nie da się liczyć w mieście tak, jak robi się to w lesie.

Dzikom w Warszawie żyje się coraz łatwiej. Nie mają naturalnych wrogów, dużych drapieżnych ssaków, które w naturze regulują populację dzika. Za to pożywienia dzięki śmieciom mają w bród. Z ludźmi spotykają się coraz częściej, bo rozlewamy zabudowę na kolejne hektary dzikich - nomen omen - terenów.

- To są dziki, które na terenie Warszawy żyją, często przez całe swoje życie nie wychodzą poza teren miasta. Mamy populację, która tu się urodziła, tu mieszka i żyć będzie, ona się nie boi człowieka. Żywi się śmieciami i resztkami jedzenia i rozmnaża się kilka razy w roku, korzystając z cieplejszego klimatu, który zapewnia jej stolica - opisywał latem w rozmowie z tvnwarszawa.pl Robert Strąk, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich w Warszawie.

