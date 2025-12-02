Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni

Spółdzielnia apeluje o niedokarmianie dzików
Dziki w Warszawie
Źródło: Justyna/ Kontakt24
Przy jednym z bloków w Wawrze pojawił się dzik. Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej zauważyli, że ktoś dokarmia zwierzę z okna. "Takie zachowanie przyciąga kolejne zwierzęta, stwarza zagrożenie dla mieszkańców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji" - przestrzegają.

W poniedziałek Spółdzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski poinformowała w mediach społecznościowych, że przy jednym z bloków na jej terenie zauważono dzika. "Niestety zauważyliśmy również, że zwierzę jest dokarmiane z okien między innymi zrzucanymi marchewkami" - czytamy we wpisie spółdzielni w mediach społecznościowych.

Załączono do niego zdjęcia, na których widać zwierzę szukające pożywienia na trawniku przed budynkiem. "Bardzo prosimy o niepodawanie jedzenia dzikom! Takie zachowanie przyciąga kolejne zwierzęta, stwarza zagrożenie dla mieszkańców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji" - apelują przedstawiciele spółdzielni.

Niektóre dziki przez całe życie nie opuszczają miasta

W ciągu ostatnich kilku lat liczba zgłoszeń z udziałem dzików, które mieszkańcy uznali za "niebezpieczne", wzrosła dziesięciokrotnie. Populację dzików ratusz szacuje na 1500-2500 osobników. Ale szczegółowych wyliczeń nie ma, bo dzików nie da się liczyć w mieście tak, jak robi się to w lesie.

Dzikom w Warszawie żyje się coraz łatwiej. Nie mają naturalnych wrogów, dużych drapieżnych ssaków, które w naturze regulują populację dzika. Za to pożywienia dzięki śmieciom mają w bród. Z ludźmi spotykają się coraz częściej, bo rozlewamy zabudowę na kolejne hektary dzikich - nomen omen - terenów.

- To są dziki, które na terenie Warszawy żyją, często przez całe swoje życie nie wychodzą poza teren miasta. Mamy populację, która tu się urodziła, tu mieszka i żyć będzie, ona się nie boi człowieka. Żywi się śmieciami i resztkami jedzenia i rozmnaża się kilka razy w roku, korzystając z cieplejszego klimatu, który zapewnia jej stolica - opisywał latem w rozmowie z tvnwarszawa.pl Robert Strąk, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich w Warszawie.

Nie można ich w tej chwili odławiać i wywozić. Pozostało zabijać?
Dowiedz się więcej:

Nie można ich w tej chwili odławiać i wywozić. Pozostało zabijać?

Białołęka
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Dzikizwierzęta w mieściezwierzęta
Czytaj także:
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
Śródmieście
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
Okolice
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
Mokotów
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
Okolice
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
Bemowo
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
Okolice
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
Bemowo
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
Okolice
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
Okolice
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Okolice
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
Okolice
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
Okolice
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Śródmieście
Zginęły cztery osoby
Kierował po alkoholu i narkotykach, zginął on i trzy inne osoby. Koniec śledztwa
Okolice
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
Okolice
Woda podmyła torowisko w alei Niepodległości
Woda podmyła torowisko na Mokotowie. Tramwaje zwalniają
Mokotów
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Ogromne utrudnienia po zderzeniu na moście
Wilanów
Świąteczny pociąg metra
Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy
Śródmieście
Przejście Marszałkowska-Złota
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum
Śródmieście
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki
Okolice
Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł podczas zgromadzenia
Zasłabł podczas manifestacji, pomogli policjanci
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą
W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym
Okolice
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
Śródmieście
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
Okolice
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki