Stała się symbolem Falenicy, znów grozi jej wycinka, bo nie jest pomnikiem przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła uznania słynnej falenickiej sosny za pomnik przyrody. Drzewo planują wyciąć kolejarze, którzy szykują się do budowy dodatkowych torów. RDOŚ potwierdził, że "drzewo zlokalizowanie jest w strefie ryzyka wysokiego".

W 2018 roku okazało się, że charakterystycznie wygięta sosna musi zostać wycięta z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka. W obronę sosny zaangażowali się mieszkańcy i urzędnicy. Szansę na ocalenie, dawałoby uznanie jej za pomnik przyrody.

- Sosnę poznał cały kraj, gdy została zgłoszona w konkursie na drzewo roku. Zostały przeprowadzone pomiary i ekspertyzy, które potwierdziły jej dobry stan. Udało się w rozmowach z kolejarzami sprawić, że zmienili projekt, tak by nie wycinać sosny. Powstała wreszcie uchwała, która miała być poddana pod głosowanie na najbliższej sesji rady miasta. Niestety na ostatniej prostej została zanegowana przez RDOŚ – powiedział Jacek Wiśnicki, były zastępca burmistrza Wawra, który walczy o uratowanie sosny.

"Drzewo w strefie ryzyka wysokiego"

W swojej decyzji RDOŚ zwraca również uwagę, że "ochronie podlega nie tylko sam pomnik przyrody, ale również teren wokół niego, co może oznaczać ograniczenia w korzystaniu z terenu".

"Wokół pomnika przyrody ustanawiana jest strefa ochrony w promieniu 15 metrów od pnia i na roboty w jej zasięgu wymagana jest zgoda organu ustanawiającego pomnik, czyli prezydenta miasta. To oznacza, potrzebę pytania prezydenta o układanie torów. A to kolejny kłopot przy budowie, bo jak wiadomo każde drzewo to potencjalny kłopot" – wyjaśnił Wiśnicki możliwą przyczynę odmowy.