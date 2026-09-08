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Dwie kolizje i ogromny korek na wjeździe do Warszawy

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Zderzenie i korek S2
Kolizja i ogromne utrudnienia na S2
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Na trasie S2 za Mostem Południowym ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Straż pożarna poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych. Nieco później w okolicy doszło do kolejnej kolizji. Oba zdarzenia spowodowały ogromny korek na wjeździe do Warszawy.

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk ostrzega, że korek ma osiem-dziewięć kilometrów, więc kierowcy tracą w korku nawet kilkadziesiąt minut.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 8.19. To kolizja samochodu ciężarowego z osobowym. Brak osób poszkodowanych, dwa nasze zastępy są na miejscu. Są dosyć duże utrudnienia w stronę Wilanowa - powiedział nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Kolizja na S2
Kolizja na S2
Kolizja na S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kolizja na S2
Kolizja na S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kolizja na S2
Kolizja na S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kolizja na S2
Kolizja na S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kolizja na S2
Kolizja na S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do kolizji doszło pechowo na środkowym pasie ruchu. - W związku z tym dwa pasy są zamknięte. Ruch odbywa się w zasadzie tylko pasem awaryjnym. Korek, który powstał w wyniku tego zdarzenia, ma już ponad osiem kilometrów, kierowcy jadący do pracy, do Warszawy, tracą nawet 50 minut - opisywał na antenie TVN24 po godzinie 9 nasz reporter.

Jak dodał Mzyk, miejsce kolizji zabezpieczają strażacy.

Po godzinie 10 doszło do drugiej kolizji na trasie S2 w pobliżu mostu. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że pogłębiło to utrudnienia na trasie wjazdowej do Warszawy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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