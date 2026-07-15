Wawer Objazdy na S2 i nowe ekrany. Utrudnienia do końca września Oprac. Katarzyna Kędra |

Wał Miedzeszyński Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Google Maps

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- Węzeł Patriotów, to tędy wyznaczono objazdy w związku z utrudnieniami spowodowanymi budową nowych torów linii otwockiej. I od dłuższego czasu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stawia ekrany wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy, zamykając zjazdy na węźle, którymi wytyczono objazd - zauważa reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

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Zablokowany pas w kierunku Terespola

Jak dodaje Węgrzynowicz, korek na POW wynika także ze zwężenia powstałego przez budowę ekranów. W środę, w godzinach szczytu, sięgał nawet ośmiu kilometrów.

W wyszukiwarce utrudnień na stronie GDDKiA można znaleźć informacje, że część prac rozpoczęła się 15 lipca i trwają one na odcinku pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Patriotów. Z tego powodu obowiązuje tam ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę. "481 km. Na odcinku 1,4 km roboty drogowe. Zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Terespola" - czytamy. Jak podano, roboty potrwają do 30 września.

Prace drogowe na trasie S2 Źródło zdjęcia: Google Maps