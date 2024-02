"Potrzeby miasta są olbrzymie". Rozbudują sieć wodno-kanalizacyjną w Wawrze, jest umowa

"Skok cywilizacyjny, którego dzielnica potrzebuje"

- Dzisiaj kontynuujemy ten trend po to, by kolejne posesje w Wawrze można było podłączyć pod sieć wodno-kanalizacyjną - wyjaśnił. Przypomniał, że z budżetu miasta przeznaczane są pieniądze również na likwidację szamb.

750 hektarów, 350 kilometrów sieci

Zaznaczyła, że do roku 2023 w dzielnicy Wawer wybudowane zostanie co najmniej 350 kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę 300 milionów złotych.

Burmistrz Wawra Norbert Szczepański podkreślił, że ważny jest zrównoważony rozwój, czyli by obok dużych inwestycji prowadzić działania lokalne czyli rozprowadzenie tej sieci do konkretnych mieszkańców. Zaapelował do mieszkańców, by ci którzy mogą, podłączali się do sieci kanalizacyjnej.