Zakrwawiony pasażer w autobusie 173. Policja wyjaśnia, co się stało na Korkowej

Kierowca miejskiego autobusu zauważył krwawiącego pasażera. Wezwał pomoc. Mężczyzna trafił do szpitala, a policja wyjaśnia, co się stało, zanim wsiadł do pojazdu.

Policja potwierdza zajście. - Autobusem jechał mężczyzna, który krwawił i z tego powodu kierowca wezwał pogotowie - przekazała we wtorek rano Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy. - Okoliczności, w jakich doznał ran, wyjaśniają policjanci. Poszkodowany trafił do szpitala. Czynności z tym mężczyzną będzie można dokonać dopiero dzisiaj - dodała. I zastrzegła: - Jeżeli do czegokolwiek doszło, to wcześniej, zanim poszkodowany pojawił się w autobusie. W pojeździe nie doszło do żadnego ataku.