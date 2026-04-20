Wawer

Przekroczył prędkość, to był początek jego problemów

40-latek został zatrzymany
Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Policja zatrzymała 40-latka, ponieważ przekroczył dozwoloną prędkość. Okazało się, że problemów miał więcej. Podczas jazdy samochodem był pijany, ma też zakaz prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty.

Policjanci ze stołecznej drogówki podjęli interwencję wobec kierowcy skody, który - jak poinformowali - przekroczył dozwoloną prędkość o kilkadziesiąt kilometrów. Szybko okazało się, że nie było to jedyne przewinienie 40-latka.

"Mężczyzna był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Ma też już aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na trzy lata, właśnie za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

40-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VII

Prokuratura chciała aresztu, jest dozór

Sprawę przejęli funkcjonariusze z Wawra. Zgromadzone przez nich materiały pozwoliły na przedstawienie 40-latkowi zarzutów kierowania w samochodem stanie nietrzeźwości i niestosowania się do zakazu. 

Prokuratura Warszawa-Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. Decyzją sądu 40-latek został objęty policyjnym dozorem. 

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VII

Magdalena Gruszczyńska
