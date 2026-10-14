Przyszedł z ciężarną partnerką. Zdemolował wyposażenie szpitala, groził personelowi
Policjanci z warszawskiego Wawra otrzymali zgłoszenie o awanturze na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
"Pewien mężczyzna miał nieco inne wyobrażenie na temat tego, jak personel medyczny szpitala powinien postępować z jego ciężarną partnerką. Wszczął awanturę z położnymi i pracownikami SOR-u" - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
Niszczył wyposażenie szpitala
Jak podała policjantka, mężczyzna miał ich znieważać, naruszać nietykalność i kierować groźby karalne pod ich adresem.
"Na tym jednak nie poprzestał, w szale zaczął dewastować to, co napotkał na swojej drodze. Zniszczył dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, gaśnicę, przyciski w windzie i dystrybutor do wody, spowodował w ten sposób straty na kwotę ponad 67 tysięcy złotych" - wyliczyła Węgrzyniak.
Trzy miesiące aresztu
26-latek został zatrzymany i usłyszał łącznie cztery zarzuty. Odpowie za groźby karalne, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia.
Sąd zdecydował się na umieszczenie podejrzanego w areszcie na okres trzech miesięcy.