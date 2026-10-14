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Przyszedł z ciężarną partnerką. Zdemolował wyposażenie szpitala, groził personelowi

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26-latek został zatrzymany
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KRP VII
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26-latek, który do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyszedł z ciężarną partnerkę, spowodował tam straty na 67 tysięcy złotych. Odpowie za groźby karalne, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia. Został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z warszawskiego Wawra otrzymali zgłoszenie o awanturze na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

"Pewien mężczyzna miał nieco inne wyobrażenie na temat tego, jak personel medyczny szpitala powinien postępować z jego ciężarną partnerką. Wszczął awanturę z położnymi i pracownikami SOR-u" - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Niszczył wyposażenie szpitala

Jak podała policjantka, mężczyzna miał ich znieważać, naruszać nietykalność i kierować groźby karalne pod ich adresem.

"Na tym jednak nie poprzestał, w szale zaczął dewastować to, co napotkał na swojej drodze. Zniszczył dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, gaśnicę, przyciski w windzie i dystrybutor do wody, spowodował w ten sposób straty na kwotę ponad 67 tysięcy złotych" - wyliczyła Węgrzyniak.

Trzy miesiące aresztu

26-latek został zatrzymany i usłyszał łącznie cztery zarzuty. Odpowie za groźby karalne, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia.

Sąd zdecydował się na umieszczenie podejrzanego w areszcie na okres trzech miesięcy.

26-latek został zatrzymany
26-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP VII
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaOchrona zdrowiaSzpital
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