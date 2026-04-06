Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach

Wichura przeszła przez Warszawę Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Z niedzieli na poniedziałek pierwsze, wiosenne burze przeszły nad Warszawą oraz okolicznymi miejscowościami. Silnym opadom deszczu towarzyszyły porywy wiatru.

Drzewa spadły na budynki w Wawrze

Strażacy mieli dużo wyjazdów do uszkodzonych drzew i połamanych gałęzi.

- Przy ulicy Rzeźbiarskiej 18 w Wawrze są utrudnienia w ruchu. Silny wiatr wywrócił tam drzewo, które upadło na budynek. Na miejscu działania prowadzi obecnie dwa zastępy straży pożarnej - powiedział nam w poniedziałek rano Robert Dziubak z warszawskiej straży pożarnej.

Druga, podobna interwencja straży w Wawrze miała miejce tuż obok na ulicy VIII Poprzecznej. Tam także pod wpływem silnego wiatru drzewo przewróciło się na dom.

Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W Wesołej drzewo spadło na ogrodzenie, które przewróciło się następnie na zaparkowany obok pojazd. Natomiast na ulicy Płochocińskiej na Białołęce strażacy usuwali drzewo, które upadło na jezdnię i przewody energetyczne, blokując całkowicie ruch w godzinach porannych. Na czas pracy strażaków wprowadzono objazdy dla autobusów komunikacji miejskiej. Zmienione trasy dotyczyły linii 705 oraz 735 i 736. Utrudnień już nie ma.

W Konstancinie-Jeziorna strażacy przeprowadzili podobną interwencję na ulicy Żeromskiego, gdzie konar zerwany przez wiatr, leżał w poprzek drogi.

W sumie w całej Warszawie w zwiazku z powalonymi konarami drzew strażacy ostatniej nocy interweniowali blisko 20 razy. Jak zaznaczył Robert Dziubak, w zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.

Wiatr zerwał dach z obory

Do poważnego zdarzenia doszło także w miejscowości Podłęż w powiecie garwolińskim.

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, silne podmuchy wiatru zerwały tam dach z obory. Jego fragmenty spadły na kilka pobliskich posesji.

- Łącznie ostatniej nocy w powiecie odnotowaliśmy 22 zdarzenia związane z anomaliami pogodowymi. Sześć z nich dotyczyła zerwanych dachów lub przestawionych przez wiatr wiat garażowych, reszta była związana z powalonymi drzewami - wyjaśnił st. kpt. Piotr Filipek ze straży pożarnej w Garwolinie.

Jak zaznaczył, nikt nie został ranny.

- Od godziny 6.45 do godziny 11 odnotowaliśmy 35 interwencji związanych z silnym wiatrem. Większość dotyczyła powalonych drzew. Na osiedlu Ługi przy ulicy Sikorskiego w Karczewie drzewo upadło na samochód marki Toyota - przekazał asp. Bartłomiej Baran ze straży pożarnej w Otwocku.

Jak dodał, zostało już usunięte przez strażaków.

Dwie interwencje miały miejsce w Wiązownej oraz Celestynowie i dotyczyły braku energii elektrycznej. W dwóch lokalizacjach znajdowały się aparatury podtrzymujące tlen. W Wiązownej brakiem prądu został dotknięty dom opieki.

- Przyjechaliśmy na miejsce i podłączyliśmy agregaty - dodał strażak.

