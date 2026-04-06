Wawer

Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach

Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Wichura przeszła przez Warszawę
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Przez Warszawę i okoliczne powiaty przeszła w nocy wichura. Połamała drzewa w wielu miejscach. W Wawrze spadły na dwa budynki. Z kolei w miejscowości Podłęż w powiecie garwolińskim silne podmuchy wiatru zerwały dach z obory.

Z niedzieli na poniedziałek pierwsze, wiosenne burze przeszły nad Warszawą oraz okolicznymi miejscowościami. Silnym opadom deszczu towarzyszyły porywy wiatru.

Drzewa spadły na budynki w Wawrze

Strażacy mieli dużo wyjazdów do uszkodzonych drzew i połamanych gałęzi.

- Przy ulicy Rzeźbiarskiej 18 w Wawrze są utrudnienia w ruchu. Silny wiatr wywrócił tam drzewo, które upadło na budynek. Na miejscu działania prowadzi obecnie dwa zastępy straży pożarnej - powiedział nam w poniedziałek rano Robert Dziubak z warszawskiej straży pożarnej.

Druga, podobna interwencja straży w Wawrze miała miejce tuż obok na ulicy VIII Poprzecznej. Tam także pod wpływem silnego wiatru drzewo przewróciło się na dom.

Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W Wesołej drzewo spadło na ogrodzenie, które przewróciło się następnie na zaparkowany obok pojazd. Natomiast na ulicy Płochocińskiej na Białołęce strażacy usuwali drzewo, które upadło na jezdnię i przewody energetyczne, blokując całkowicie ruch w godzinach porannych. Na czas pracy strażaków wprowadzono objazdy dla autobusów komunikacji miejskiej. Zmienione trasy dotyczyły linii 705 oraz 735 i 736. Utrudnień już nie ma.

W Konstancinie-Jeziorna strażacy przeprowadzili podobną interwencję na ulicy Żeromskiego, gdzie konar zerwany przez wiatr, leżał w poprzek drogi.

W sumie w całej Warszawie w zwiazku z powalonymi konarami drzew strażacy ostatniej nocy interweniowali blisko 20 razy. Jak zaznaczył Robert Dziubak, w zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.

Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?

METEO
Wichura przeszła nad Warszawą
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wichura przeszła nad Warszawą
Wichura przeszła nad Warszawą
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Silny wiatr powalił drzewo na samochód
Silny wiatr powalił drzewo na samochód
Źródło: OSP Karczew
Wichura przeszła przez Warszawę
Wichura przeszła przez Warszawę
Źródło: OSP Wesoła
Wichura w Konstancinie powaliła drzewo
Wichura w Konstancinie powaliła drzewo
Źródło: OSP Konstancin

Wiatr zerwał dach z obory

Do poważnego zdarzenia doszło także w miejscowości Podłęż w powiecie garwolińskim.

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, silne podmuchy wiatru zerwały tam dach z obory. Jego fragmenty spadły na kilka pobliskich posesji.

- Łącznie ostatniej nocy w powiecie odnotowaliśmy 22 zdarzenia związane z anomaliami pogodowymi. Sześć z nich dotyczyła zerwanych dachów lub przestawionych przez wiatr wiat garażowych, reszta była związana z powalonymi drzewami - wyjaśnił st. kpt. Piotr Filipek ze straży pożarnej w Garwolinie.

Jak zaznaczył, nikt nie został ranny.

Wiatr zerwał dach z obory pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Wichura zerwała dach pod Garwolinem
Źródło: Osp Ksrg Podłęż
Strażacy podłączyli agregaty

- Od godziny 6.45 do godziny 11 odnotowaliśmy 35 interwencji związanych z silnym wiatrem. Większość dotyczyła powalonych drzew. Na osiedlu Ługi przy ulicy Sikorskiego w Karczewie drzewo upadło na samochód marki Toyota - przekazał asp. Bartłomiej Baran ze straży pożarnej w Otwocku.

Jak dodał, zostało już usunięte przez strażaków.

Silny wiatr powalił drzewo na samochód, Karczew (Mazowieckie)
Silny wiatr powalił drzewo na samochód, Karczew (Mazowieckie)
Źródło: Manolo/ Kontakt24

Dwie interwencje miały miejsce w Wiązownej oraz Celestynowie i dotyczyły braku energii elektrycznej. W dwóch lokalizacjach znajdowały się aparatury podtrzymujące tlen. W Wiązownej brakiem prądu został dotknięty dom opieki.

- Przyjechaliśmy na miejsce i podłączyliśmy agregaty - dodał strażak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
METEO
Burza, nawałnica
Gdzie jest burza? Grzmi, pada krupa śnieżna
METEO
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
METEO
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Alicja Glinianowicz
Czytaj także:
Ukrył się w schowku pod sufitem
Ukrywał się w schowku pod sufitem
Okolice
Pożar radiowozu na Ursynowie
Przed komisariatem płonął radiowóz
Ursynów
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze. Grozi mu osiem lat więzienia
Okolice
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
Okolice
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Śródmieście
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Okolice
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Okolice
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Okolice
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Okolice
Biuro podróży Alfa Star już w tym roku miało problemy
Biuro podróży upadło, turyści utknęli za granicą. Decyzja prokuratury
Okolice
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie czterech aut, jedna osoba w szpitalu
Włochy
Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ogromna strata wizerunkowa"
Katarzyna Kędra
25-latek nie potrafił wyjaśnić, skąd ma pieniądze
Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
Okolice
Zlewnia ścieków płynnych przy ulicy Sytej
Ponad tysiąc złotych za wywóz szamba
Artur Węgrzynowicz
Moment zderzenia samochodu i autobusu w Markach
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie
Katarzyna Kędra
Konwój Humvee (zdjęcie ilustracyjne)
Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie
TVN24
Wypadek na S17
Uciekał, przebił bariery, dachował. Był poszukiwany, miał trzy zakazy
Okolice
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Spłonął papieski krzyż. Policja o przyczynach pożaru
Problem zalegających odpadów w Wawrze
Śmieciowy problem trzech dzielnic. Wszystko przez zmianę operatora
Alicja Glinianowicz
Wypadek w Markach
Autobus na boku, osiem osób rannych
Okolice
Jechał nietrzeźwy i z pasażerką na hulajnodze
Jechał hulajnogą, pijany, z pasażerką, na czerwonym świetle
Okolice
14-letni pilot drona odpowie za naruszenie zakazu lotów nad Orlenem (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał poćwiczyć manewry, 14-latek naruszył zakaz lotów dronem
Okolice
Syrenka została oblana żółtą farbą
Aktywistki oblały farbą Syrenkę. Zapadł wyrok
Śródmieście
Dawny dziedziniec Pałacu Brühla już odsłonięty w całości
Dziedziniec Pałacu Brühla odsłonięty już w całości
Śródmieście
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Po latach tułaczki Teatr Żydowski będzie miał siedzibę
Wola
Dachowanie auta
Trzy promile alkoholu we krwi, w aucie dziecko, w ręku telefon. Dachowanie
Okolice
Zatrzymani obcokrajowcy usłyszeli zarzuty
Przyznali, że nielegalnie przekroczyli granicę. Dokumentów nie mają
Okolice
Sprawca brutalnego ataku na kobietę został zatrzymany
Zaatakował kobietę z psem. Okładał ją pięściami i kopał po całym ciele
Śródmieście

