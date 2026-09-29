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Protestowali przeciwko odstrzałowi dzików, zablokowali wyjazd do rannego łosia

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Dziki w Warszawie
Nowa uchwała dotycząca dzików w Warszawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Protest przeciwko uchwale w sprawie dzików sparaliżował w piątek wieczorem wyjazd ekip interwencyjnych Lasów Miejskich. W tym czasie na Bielanach potrącony został łoś. Pracownicy dotarli na miejsce dopiero po ponad godzinie. Zwierzę już nie żyło.

W ubiegły wtorek Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę umożliwiającą uśmiercanie dzików stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Nie będzie już limitu, jeśli chodzi o ograniczenie populacji tych zwierząt

Decyzja ta wywołała sprzeciw środowisk prozwierzęcych, w tym części ekspertów wchodzących w skład powołanego w czerwcu zespołu ds. dzikich zwierząt m. st. Warszawy.

Nie udało się pomóc rannemu łosiowi

W piątek w godzinach wieczornych przed siedzibą Lasów Miejskich przy ulicy Korkowej w Wawrze odbył się protest przeciwników uchwały.

W komunikacie Lasów Miejskich czytamy, że "uczestnicy protestu zablokowali bramy wyjazdowe z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, a także przypięli się łańcuchami do samochodów patrolowych, uniemożliwiając ich wyjazd". "Około godz. 21.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o łosiu potrąconym przez samochód na ul. Pułkowej na Bielanach. Z przekazanych przez policję informacji wynikało, że zwierzę najprawdopodobniej żyło i wymagało pilnej interwencji. Nasi pracownicy nie mogli jednak wyruszyć na miejsce. Wyjazd uniemożliwiała blokada bram i pojazdów" - przekazały Lasy Miejskie.

Przedstawiciele instytucji wskazali, że dopiero po negocjacjach prowadzonych przez policjantów uczestnicy protestu umożliwili wyjazd pracownikom. "Nasi łowczowie dotarli na ul. Pułkową około godz. 23.10. Łoś już nie żył" - czytamy w oświadczeniu.

Policja interweniowała wobec dwóch osób

O blokadę bramy ośrodka zapytaliśmy policję. - W piątek w godzinach wieczornych policjanci interweniowali wobec dwóch osób - kobiety i mężczyzny, którzy popełnili wykroczenie polegające na niestosowaniu się do poleceń funkcjonariuszy. Dodatkowo kobiecie zarzuca się wykroczenie w postaci wtargnięcia na jezdnię uniemożliwiając w ten sposób wyjazd z posesji - poinformowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Jak dodała policjantka, interwencja zakończyła się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu obu osób.

Lasy Miejskie apelują

Pracownicy Lasów Miejskich podkreślają, że każdy ma prawo sprzeciwiać się decyzji sejmiku. "Nie ma jednak naszej zgody na formy protestu, które uniemożliwiają pomoc zwierzętom i narażają je na przedłużające się cierpienie. Deklarowana troska o zwierzęta wymaga odpowiedzialności za skutki własnych działań" - czytamy w oświadczeniu.

Zaapelowali też do organizatorów protestów o nieblokowanie bram oraz nieutrudnianie pracy zespołów interwencyjnych. "Możliwość niesienia pomocy zwierzętom musi być zachowana niezależnie od trwającego sporu" - podkreślili.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
LasyDziki
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