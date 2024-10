"Czując śmierć w ręku, kontynuowali swój czyn"

Stwierdziła również, że to Robert S., "czy przyznaje to czy nie", był pomysłodawcą takich napaści. - Miał w sobie siłę zabijać, był oczywistym liderem, inni go słuchali (...) To on zabił, co także pokazuje zdolność do tak drastycznych zachowań - powiedziała.