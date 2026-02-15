Prace na linii otwockiej. W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy

Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock zostanie rozbudowana Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Kolejarze, jak wyjaśnił ratusz, muszą przebudować podziemne sieci i przygotowywać skrzyżowanie do planowanego w kwietniu zamknięcie przejazdu przez tory.

Od poniedziałku Patriotów będzie zamknięta od ronda z ulicą Młodą na odcinku około 70 metrów w stronę Józefowa – do wyjazdu z drogi wewnętrznej łączącej się z Młodą. Tą ostatnią ulicą kierowcy nie przejadą przy budynkach numer 19 i 30, pomiędzy drogą wewnętrzną a Patriotów. Przejazd kolejowy przy stacji Warszawa Falenica będzie otwarty.

Utrudnienia do marca

Utrudnienia potrwają maksymalnie do poniedziałku, 2 marca. Objazd poprowadzi jezdnią ulicy Patriotów po drugiej stronie torów kolejowych. Przejazd przez tory możliwy będzie przy stacjach Falenica i Michalin.

Zakaz ruchu na ulicy Patriotów od strony Michalina nie będzie dotyczył dojazdu do posesji przy ulicy Patriotów 51.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zmianie tras autobusów linii 161, 213 oraz nocnej N72.

Autobusy 161 pojadą do pętli Falenica, a następnie ulicami: Bysławską, Poezji, Jachowicza, Olecką, Włókienniczą, Michalinki, Patriotów i Piłsudskiego w Józefowie do Ronda Księdza Popiełuszki. Tu zawrócą i zatrzymają się na przystanku PKP Michalin 02. Stąd wyruszą w stronę Zbójnej Góry. Taką samą trasę objazdową będą miały nocne N72, zarówno w stronę Dworca Centralnego, jak i Starego Miasta w Karczewie. Linia 213 pojedzie objazdem tylko w kierunku Błot -ulicami Patriotów i Bysławską. Autobusy linii 146 będą kursowały wyłącznie trasą podstawową.

Modernizacja i rozbudowa linii kolejowej to inwestycja PKP PLK. Teraz przebudowywany jest odcinek Warszawa Wawer – Otwock. Powstaną tu dwa nowe tory, co pozwoli rozdzielić ruch pociągów dalekobieżnych i podmiejskich i zwiększyć liczbę kursów. Wybudowane zostaną nowe przejścia pod torami, a istniejące – przebudowane.

Opracowała Katarzyna Kędra