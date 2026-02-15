Logo TVN Warszawa
Wawer

Prace na linii otwockiej. W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy

Linia kolejowa Warszawa-Otwock
Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock zostanie rozbudowana
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Kolejarze zaplanowali modernizację linii otwockiej. Z tego powodu od najbliższego poniedziałku, 16 lutego, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Patriotów i Młodej w Wawrze. Zarząd Transportu Miejskiego wytyczył nowe trasy dla autobusów, a kierowcy pojadą objazdami. Utrudnienia mają potrwać do dwóch tygodni.

Kolejarze, jak wyjaśnił ratusz, muszą przebudować podziemne sieci i przygotowywać skrzyżowanie do planowanego w kwietniu zamknięcie przejazdu przez tory.

Od poniedziałku Patriotów będzie zamknięta od ronda z ulicą Młodą na odcinku około 70 metrów w stronę Józefowa – do wyjazdu z drogi wewnętrznej łączącej się z Młodą. Tą ostatnią ulicą kierowcy nie przejadą przy budynkach numer 19 i 30, pomiędzy drogą wewnętrzną a Patriotów. Przejazd kolejowy przy stacji Warszawa Falenica będzie otwarty.

Utrudnienia do marca

Utrudnienia potrwają maksymalnie do poniedziałku, 2 marca. Objazd poprowadzi jezdnią ulicy Patriotów po drugiej stronie torów kolejowych. Przejazd przez tory możliwy będzie przy stacjach Falenica i Michalin.

Zakaz ruchu na ulicy Patriotów od strony Michalina nie będzie dotyczył dojazdu do posesji przy ulicy Patriotów 51.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zmianie tras autobusów linii 161, 213 oraz nocnej N72.

Autobusy 161 pojadą do pętli Falenica, a następnie ulicami: Bysławską, Poezji, Jachowicza, Olecką, Włókienniczą, Michalinki, Patriotów i Piłsudskiego w Józefowie do Ronda Księdza Popiełuszki. Tu zawrócą i zatrzymają się na przystanku PKP Michalin 02. Stąd wyruszą w stronę Zbójnej Góry. Taką samą trasę objazdową będą miały nocne N72, zarówno w stronę Dworca Centralnego, jak i Starego Miasta w Karczewie. Linia 213 pojedzie objazdem tylko w kierunku Błot -ulicami Patriotów i Bysławską. Autobusy linii 146 będą kursowały wyłącznie trasą podstawową.

Modernizacja i rozbudowa linii kolejowej to inwestycja PKP PLK. Teraz przebudowywany jest odcinek Warszawa Wawer – Otwock. Powstaną tu dwa nowe tory, co pozwoli rozdzielić ruch pociągów dalekobieżnych i podmiejskich i zwiększyć liczbę kursów. Wybudowane zostaną nowe przejścia pod torami, a istniejące – przebudowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat
Dariusz Gałązka
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Tagi:
KolejUtrudnienia w ruchuPKP PLK
