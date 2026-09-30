Wawer Myślała, że jedzie do pracy. Czterech mężczyzn aresztowanych za pozbawienie wolności Oprac. Alicja Glinianowicz |

Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych za pozbawienie wolności Źródło wideo: KRP Warszawa VII Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

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Policjanci z komisariatu w Wawrze otrzymali zgłoszenie o możliwym pozbawieniu wolności obywatelki Słowacji.

Powiadomiła, że córka może być przetrzymywana

"Matka kobiety powiadomiła, że jej córka wyjechała jakiś czas temu ze Słowacji i jest prawdopodobnie przetrzymywana przez kilku mężczyzn wbrew swojej woli i boi się, co stanie się dalej" - opisała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Funkcjonariusze dotarli do hotelu, w którym znaleźli 23-letnią kobietę i przekazali pod opiekę ratowników medycznych.

Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych za pozbawienie wolności Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Warszawa miała być "krótkim przystaniem w podróży"

Z ustaleń służb wynika, że 23-latka poszukiwała pracy. Słowację opuściła udając się najpierw na Ukrainę. "Miała pracować w hurtowni, kiedy okazało się, że tam pracy nie ma, pojawiła się kolejna propozycja dalszego wyjazdu. Do miejsca docelowego droga wiodła przez Polskę - Warszawa i wawerski hotel miały być tylko krótkim przystankiem w tej podróży" - wyjaśniła podinsp. Węgrzyniak.

Kobieta zorientowała się, że nie jest już niezależna i nie może decydować o sobie i robić tego co chce, zaczęła poważnie obawiać się o swój los, bała się, że zostanie wywieziona gdzieś, skąd nie da rady już wrócić. Wtedy udało się jej zaalarmować matkę, ta poruszyła słowacką policję, która z kolei przekierowała sprawę do Polski.

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Czterech mężczyzn z zarzutami

Na terenie tego samego hotelu policjanci zatrzymali trzech obywateli Słowacji i dwóch Ukraińców. Jeden z zatrzymanych Słowaków został przesłuchany w charakterze świadka. Zarzuty usłyszało pozostałych czterech mężczyzn: 52-letni i 33-letni obywatele Słowacji oraz 45-letni i 51-letni obywatele Ukrainy. Mężczyźni odpowiedzą za pozbawienie wolności 23-latkę na okres trwający dłużej niż siedem dni. Grozi im do dziesięciu lat więzienia.

Decyzją sądu wszyscy mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Działania prowadzili policjanci prewencji, pionów operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.