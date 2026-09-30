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Myślała, że jedzie do pracy. Czterech mężczyzn aresztowanych za pozbawienie wolności

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Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych za pozbawienie wolności
Źródło wideo: KRP Warszawa VII
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
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Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o pozbawienie wolności 23-letniej obywatelki Słowacji. Zarzuty usłyszało dwóch Słowaków i dwóch Ukraińców. Grozi im do dziesięciu lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Wawrze otrzymali zgłoszenie o możliwym pozbawieniu wolności obywatelki Słowacji.

Powiadomiła, że córka może być przetrzymywana

"Matka kobiety powiadomiła, że jej córka wyjechała jakiś czas temu ze Słowacji i jest prawdopodobnie przetrzymywana przez kilku mężczyzn wbrew swojej woli i boi się, co stanie się dalej" - opisała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Funkcjonariusze dotarli do hotelu, w którym znaleźli 23-letnią kobietę i przekazali pod opiekę ratowników medycznych.

Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych za pozbawienie wolności
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Warszawa miała być "krótkim przystaniem w podróży"

Z ustaleń służb wynika, że 23-latka poszukiwała pracy. Słowację opuściła udając się najpierw na Ukrainę. "Miała pracować w hurtowni, kiedy okazało się, że tam pracy nie ma, pojawiła się kolejna propozycja dalszego wyjazdu. Do miejsca docelowego droga wiodła przez Polskę - Warszawa i wawerski hotel miały być tylko krótkim przystankiem w tej podróży" - wyjaśniła podinsp. Węgrzyniak.

Kobieta zorientowała się, że nie jest już niezależna i nie może decydować o sobie i robić tego co chce, zaczęła poważnie obawiać się o swój los, bała się, że zostanie wywieziona gdzieś, skąd nie da rady już wrócić. Wtedy udało się jej zaalarmować matkę, ta poruszyła słowacką policję, która z kolei przekierowała sprawę do Polski.

Czterech mężczyzn z zarzutami

Na terenie tego samego hotelu policjanci zatrzymali trzech obywateli Słowacji i dwóch Ukraińców. Jeden z zatrzymanych Słowaków został przesłuchany w charakterze świadka. Zarzuty usłyszało pozostałych czterech mężczyzn: 52-letni i 33-letni obywatele Słowacji oraz 45-letni i 51-letni obywatele Ukrainy. Mężczyźni odpowiedzą za pozbawienie wolności 23-latkę na okres trwający dłużej niż siedem dni. Grozi im do dziesięciu lat więzienia.

Decyzją sądu wszyscy mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Działania prowadzili policjanci prewencji, pionów operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
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