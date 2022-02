Pożar w Falenicy. W akcji gaśniczej bierze udział 80 strażaków

czytaj dalej

Robert N., pseudonim "Frog", pozostanie w brytyjskim areszcie do końca maja. Sąd odroczył w środę sprawę jego ekstradycji do Polski. Mężczyzna był ścigany listem gończym w związku z wyrokiem za prowadzenie auta, mimo sądowego zakazu. Został za to skazany na półtora roku więzienia.