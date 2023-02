Pierwsze zarzuty po pożarze salonu urody. Poszukiwania podpalacza trwają

Przypomnijmy: do pożaru salonu urody na rogu ulic Poezji i Popradzkiej w Wawrze doszło w nocy z soboty na niedzielę . Ogień został szybko ugaszony, ale rano, podczas przeszukiwania pogorzeliska, znaleziono walizkę, zawierającą niebezpieczne materiały. W obawie, że mogą być to materiały wybuchowe, na miejsce wezwano pirotechników. Mieszkańców pobliskich budynków ewakuowano. Oględziny trwały kilka godzin.

O ich efektach poinformowała nas w poniedziałek rano Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. - Na miejscu zabezpieczono walizkę i pojemnik z cieczą, prawdopodobnie łatwopalną. Nie mamy żadnych podstaw, by stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z ładunkiem wybuchowym. Będziemy oczekiwać na efekty pracy biegłych, którzy przeanalizują zabezpieczone na miejscu przedmioty. Do sprawy została zatrzymana jedna osoba - powiedziała nam policjantka.