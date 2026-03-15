Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków

Do zdarzenia doszło w sobotę w budynku przy ulicy Tęczowej.
Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 22.10. - Ogień pojawił się w pustostanie - poinformował Robert Dziubak ze stołecznej straży pożarnej.
"Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano w pełni rozwinięty pożar budynku w zabudowie bliźniaczej. Pożarem objęty był pustostan połączony ścianą z budynkiem mieszkalnym. Wszystkie sześć osób zamieszkujących budynek ewakuowały się samodzielnie przed przybyciem służb" - opisała we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Miejska PSP Warszawy.
Na miejscu pracowały 22 zastępy straży pożarnej (78 strażaków JRG i OSP), policja, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne oraz oficer operacyjny KM PSP Warszawy.
Drabina i koparka w akcji
Akcja gaśnicza była długa ze względu na duże nagromadzenie odpadów. Zarówno w budynku, jak i przed nim leżały sterty śmieci. Strażacy, by dogasić pożar, musieli przelewać nagromadzony materiał, a także zająć się pracami rozbiórkowymi. Używali to tego koparki. Wykorzystali także drabinę mechaniczną, z której polewali miejsce pożaru.
- Cały pustostan był objęty pożarem. Wewnątrz nikt nie przebywał, nikomu nic się nie stało - przekazał Dziubak.
Straż pożarna działania zakończyła o godzinie 7 w niedzielę.
Zdjęcia i wideo z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nich dużo ognia na dachu budynku i wydobywające się z niego kłęby dymu.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska /tok
