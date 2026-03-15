Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków

Pożar budynku w dzielnicy Wawer Źródło: Mikołaj Wasiewicz - Radny Dzielnicy Wawer/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w sobotę w budynku przy ulicy Tęczowej.

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 22.10. - Ogień pojawił się w pustostanie - poinformował Robert Dziubak ze stołecznej straży pożarnej.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano w pełni rozwinięty pożar budynku w zabudowie bliźniaczej. Pożarem objęty był pustostan połączony ścianą z budynkiem mieszkalnym. Wszystkie sześć osób zamieszkujących budynek ewakuowały się samodzielnie przed przybyciem służb" - opisała we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Miejska PSP Warszawy.

Na miejscu pracowały 22 zastępy straży pożarnej (78 strażaków JRG i OSP), policja, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne oraz oficer operacyjny KM PSP Warszawy.

Pożar pustostanu na Wawrze

Drabina i koparka w akcji

Akcja gaśnicza była długa ze względu na duże nagromadzenie odpadów. Zarówno w budynku, jak i przed nim leżały sterty śmieci. Strażacy, by dogasić pożar, musieli przelewać nagromadzony materiał, a także zająć się pracami rozbiórkowymi. Używali to tego koparki. Wykorzystali także drabinę mechaniczną, z której polewali miejsce pożaru.

- Cały pustostan był objęty pożarem. Wewnątrz nikt nie przebywał, nikomu nic się nie stało - przekazał Dziubak.

Straż pożarna działania zakończyła o godzinie 7 w niedzielę.

Zdjęcia i wideo z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nich dużo ognia na dachu budynku i wydobywające się z niego kłęby dymu.

Pożar budynku w dzielnicy Wawer Źródło: Mikołaj Wasiewicz - Radny Dzielnicy Wawer/Kontakt24