Wawer

Pożar miejskiego autobusu

|
Pożar autobusu w Wawrze
Pożar autobusu miejskiego, Warszawa
Źródło: Seba/ Kontakt24
W czwartek rano w warszawskim Wawrze doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ogień pojawił się w komorze silnika. Nie ma osób poszkodowanych, ale są utrudnienia w ruchu.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar w autobusie miejskim wybuchł przy ulicy Kadetów, w rejonie skrzyżowania z ulicą Poprawną.

- Doszło do pożaru komory silnika autobusu. Nie ma osób poszkodowanych. Akcja strażaków na miejscu trwa - przekazał nam po godzinie 7 Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

O utrudnieniach w ruchu na miejscu ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego.

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Kadetów/Poprawna trwają utrudnienia w kursowaniu linii 213,219. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe: linie 213, 219 -… Lucerny – Trakt Lubelski – Bronowska – Wał Miedzyszyński – Kadetów – Łaska … do swojej trasy" - czytamy w komunikacie ZTM.

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Seba/ Kontakt24

Pożary
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
