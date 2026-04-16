Wawer Pożar miejskiego autobusu Oprac. Dariusz Gałązka |

Pożar autobusu miejskiego, Warszawa Źródło: Seba/ Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar w autobusie miejskim wybuchł przy ulicy Kadetów, w rejonie skrzyżowania z ulicą Poprawną.

- Doszło do pożaru komory silnika autobusu. Nie ma osób poszkodowanych. Akcja strażaków na miejscu trwa - przekazał nam po godzinie 7 Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

O utrudnieniach w ruchu na miejscu ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego.

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Kadetów/Poprawna trwają utrudnienia w kursowaniu linii 213,219. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe: linie 213, 219 -… Lucerny – Trakt Lubelski – Bronowska – Wał Miedzyszyński – Kadetów – Łaska … do swojej trasy" - czytamy w komunikacie ZTM.