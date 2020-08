Drewniana willa w płomieniach. "Cała okolica osnuta białym dymem"

- Doszło do pożar domu drewnianego na pierwszym piętrze. Budynek ma dziesięć metrów na dziesięć. W akcji bierze siedem zastępów straży pożarnej - mówi Michał Wiśniewski ze straży pożarnej.

"W willi mieszkali bezdomni"

Willa Czarnuszka

Są utrudnienia w ruchu - ulica Patriotów, przy Jagienki, jest zablokowana. - Na miejscu utworzyły się duże korki. Patriotów jest zablokowana, więc kierowcy próbują to miejsce objechać małymi, okolicznymi uliczkami - zauważa nasz reporter.

Jak podaje "Gazeta Wawerska" spalony budynek to willa Czarnuszka, która niegdyś należała do Chaima Frydmana. Przed wojną był on uważany za jednego z bogatszych mieszkańców Falenicy.