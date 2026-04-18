Wawer Pożar w kotłowni. Dym przedostał się aż na poddasze Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Pożar domu w Wawrze Źródło: tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na ulicy Podkowy. Na miejscu swoje czynności prowadzi straż pożarna.

Do pożaru domu jednorodzinnego skierowano siedem zastępów. - Doszło do niego w kotłowni, położonej w podpiwniczeniu. Pożar został opanowany. Trwa oddymianie domu. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Jedna osoba ewakuowała się przed przybyciem straży pożarnej - poinformował kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Spaleniu uległa kotłownia i garaż. Dym przedostał się też na poddasze.

