"Próbował przepłynąć Wisłę, nie wrócił do domu". Szuka go policyjny Sokół

Policja poszukuje mężczyzny, który w niedzielę wieczorem próbował - z kolegą - przepłynąć Wisłę. Jeden z mężczyzn dobił do brzegu, drugi dotąd nie wrócił do domu. W akcję poszukiwawczą zaangażowany został policyjny śmigłowiec.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński dowiedział się, że nad Wawrem, w rejonie ulic Kadetów, Poprawnej i Płowieckiej, krąży policyjny śmigłowiec. - Po dotarciu na miejsce faktycznie zobaczyłem nad tą okolicą policyjny śmigłowiec, który wykonywał niskie przeloty. Ten model to Sokół, który jest wyposażony między innymi w kamerę termowizyjną - opisuje.

Nie wrócił na noc do domu

I podaje okoliczności zaginięcia: - W niedzielę wieczorem przed godziną 21. dostaliśmy informacje od świadków, którzy widzieli, jak dwóch mężczyzn próbuje przepłynąć Wisłę w poprzek od strony Pragi na Śródmieście. Jeden dopłynął do tej drugiej strony, ale odbił się od betonu przy bulwarach. Nie wiedział jak wejść, więc zawrócił i przepłynął rzekę w poprzek jeszcze raz. Nurt ściągnął go aż pod most średnicowy. Tam wyszedł z wody.