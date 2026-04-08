Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki

Dzielnica Wawer w Warszawie

Policjanci z komisariatu przy ulicy Mrówczej otrzymali zgłoszenie o awanturze w barze pomiędzy właścicielem a klientem.

Awantura i groźby

Jak poinformowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, gość miał wyrażać swoje niezadowolenie z obsługi, groził właścicielowi i używając przedmiotu przypominającego broń.

Wkrótce policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o kierowanie gróźb. - Wpadł w ręce operacyjnych, kiedy wracał z pracy - wyjaśniła Joanna Węgrzyniak.

W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki Źródło: KRP VII

Pistolet na kulki

Policjanci ustalili, że przedmiot, którym groził właścicielowi baru podejrzany, to pistolet na kulki. 40-latek ukrył go w samochodzie.

- Zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe zdecydowano o objęciu podejrzanego dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym - podsumowała podinspektor Węgrzyniak.

