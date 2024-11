Pociąg potrącił kobietę. Utrudnienia na linii otwockiej

Przewoźnik ostrzega, że "pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut". Ponadto pociąg numer 99246/7 z Pruszkowa (odjazd o godz. 15.59) do Otwocka został odwołany na odcinku Warszawa Gocławek - Otwock, pociąg numer 99354/5 z Otwocka (odjazd o godz. 17.50) do Pruszkowa został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Gocławek.