Wawer Pływał w Wiśle, zniknął pod wodą. Trwają poszukiwania Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Poszukiwania na Wiśle Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Policjanci zgłoszenie otrzymali o godzinie 17.40. - Około 40-letni mężczyzna wszedł do wody i zaginął. Policjanci patrolują Wisłę. Poszukiwania prowadzone są również przy pomocy drona - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Poszukiwania na Wiśle Poszukiwania na Wiśle Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Poszukiwania na Wiśle Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Poszukiwania na Wiśle Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Poszukiwania na Wiśle Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Poszukiwania na Wiśle Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Zniknął pod taflą wody

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Według relacji świadków mężczyzna opalał się na plaży pod Mostem Południowym po wawerskiej stronie. Następnie miał wejść do wody pływać, po czym zniknął pod taflą. Na miejscu są strażacy z łodziami. W wodzie pracuje także płetwonurek ze specjalistycznej jednostki ratownictwa wodnego. Jest także zespół ratownictwa medycznego, dojechali policjanci - przekazuje.

Na brzegu znajdują się rzeczy poszukiwanego mężczyzny. Miejsce, gdzie trwają poszukiwania jest oznaczone jako czarny punkt wodny i jest tam zakaz kąpieli.

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