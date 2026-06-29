Pływał w Wiśle, zniknął pod wodą. Trwają poszukiwania
Policjanci zgłoszenie otrzymali o godzinie 17.40. - Około 40-letni mężczyzna wszedł do wody i zaginął. Policjanci patrolują Wisłę. Poszukiwania prowadzone są również przy pomocy drona - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.
Zniknął pod taflą wody
Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Według relacji świadków mężczyzna opalał się na plaży pod Mostem Południowym po wawerskiej stronie. Następnie miał wejść do wody pływać, po czym zniknął pod taflą. Na miejscu są strażacy z łodziami. W wodzie pracuje także płetwonurek ze specjalistycznej jednostki ratownictwa wodnego. Jest także zespół ratownictwa medycznego, dojechali policjanci - przekazuje.
Na brzegu znajdują się rzeczy poszukiwanego mężczyzny. Miejsce, gdzie trwają poszukiwania jest oznaczone jako czarny punkt wodny i jest tam zakaz kąpieli.