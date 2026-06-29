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Pływał w Wiśle, zniknął pod wodą. Trwają poszukiwania

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Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Trwają poszukiwania mężczyzny, który zniknął pod wodą w Wiśle przy Moście Południowym. Według relacji plażowiczów mężczyzna opalał się na plaży po wawerskiej stronie, a później wszedł do wody.

Policjanci zgłoszenie otrzymali o godzinie 17.40.  - Około 40-letni mężczyzna wszedł do wody i zaginął. Policjanci patrolują Wisłę. Poszukiwania prowadzone są również przy pomocy drona - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Poszukiwania na Wiśle
Poszukiwania na Wiśle
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Zniknął pod taflą wody

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Według relacji świadków mężczyzna opalał się na plaży pod Mostem Południowym po wawerskiej stronie. Następnie miał wejść do wody pływać, po czym zniknął pod taflą. Na miejscu są strażacy z łodziami. W wodzie pracuje także płetwonurek ze specjalistycznej jednostki ratownictwa wodnego. Jest także zespół ratownictwa medycznego, dojechali policjanci - przekazuje.

Na brzegu znajdują się rzeczy poszukiwanego mężczyzny. Miejsce, gdzie trwają poszukiwania jest oznaczone jako czarny punkt wodny i jest tam zakaz kąpieli.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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