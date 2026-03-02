Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o alkoholowym pikniku w rejonie Zakola Wawerskiego wpłynęło do straży miejskiej w piątek około godziny 11. Zaniepokojony mężczyzna przekazał, że na brzegu kanału Nowa Ulga leży jeden z uczestników libacji.

"Sytuacja, którą funkcjonariusze zastali na miejscu, wyglądała bardzo niebezpiecznie. Na zboczu kanału na boku, częściowo zanurzony w wodzie leżał nieruchomo człowiek. Strażnicy natychmiast podbiegli do niego, wydobyli na brzeg i próbowali ocucić, ale nie reagował. Był siny. Dopiero po kilku zabiegach ratowniczych, zakrztusił się i zaczął wypluwać wodę, a jego twarz nabrała kolorów" - relacjonuje straż miejska w komunikacie.

Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

50-latek trafił na Kolską

Strażnicy opisują, że podczas interwencji wyczuli wyraźny zapach alkoholu. Nie mogli też nawiązać logicznego kontaktu z mężczyzną, ponieważ wydawane przez niego dźwięki "tylko chwilami składały się w słowa".

Na miejsce wezwany został patrol przewozowy, który zabrał 50-latka do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy Kolskiej. Badanie podczas rejestracji w placówce wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Opracowała Klaudia Kamieniarz