Wawer

Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie

Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło: TVN24+
Na skarpie kanału Nowa Ulga strażnicy miejscy znaleźli mężczyznę częściowo zanurzonego w wodzie. Był siny i nie reagował na próby nawiązania kontaktu.

Zgłoszenie o alkoholowym pikniku w rejonie Zakola Wawerskiego wpłynęło do straży miejskiej w piątek około godziny 11. Zaniepokojony mężczyzna przekazał, że na brzegu kanału Nowa Ulga leży jeden z uczestników libacji.

"Sytuacja, którą funkcjonariusze zastali na miejscu, wyglądała bardzo niebezpiecznie. Na zboczu kanału na boku, częściowo zanurzony w wodzie leżał nieruchomo człowiek. Strażnicy natychmiast podbiegli do niego, wydobyli na brzeg i próbowali ocucić, ale nie reagował. Był siny. Dopiero po kilku zabiegach ratowniczych, zakrztusił się i zaczął wypluwać wodę, a jego twarz nabrała kolorów" - relacjonuje straż miejska w komunikacie.

Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

50-latek trafił na Kolską

Strażnicy opisują, że podczas interwencji wyczuli wyraźny zapach alkoholu. Nie mogli też nawiązać logicznego kontaktu z mężczyzną, ponieważ wydawane przez niego dźwięki "tylko chwilami składały się w słowa".

Na miejsce wezwany został patrol przewozowy, który zabrał 50-latka do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy Kolskiej. Badanie podczas rejestracji w placówce wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy
Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska m.st. Warszawy

