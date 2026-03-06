Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Pasażer zasłabł w pociągu. "Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował"

defibrylator
Pogotowie ratunkowe: urządzenie AED jest tak skonstruowane, aby mógł je obsłużyć każdy
Źródło: TVN24
Funkcjonariuszka straży miejskiej ruszyła na pomoc mężczyźnie, który stracił przytomność w podmiejskim pociągu. W resuscytację włączyła się także uczennica pielęgniarstwa i jeden z pasażerów. Dzięki ich wysiłkom udało się przywrócić akcję serca 65-latka.

Dramatyczna akcja ratunkowa rozegrała się w piątkowy poranek w pociągu podmiejskim w warszawskiej Falenicy. Około godziny 6.40 skład zatrzymał się na stacji, po chwili pasażerowie usłyszeli z głośników komunikat kierownika pociągu: "Zasłabł człowiek. Czy w pociągu jest ratownik albo lekarz?".

Składem podróżowała funkcjonariuszka z oddziału na Starówce. Był po pracy, ale zareagowała natychmiast i ruszyła do wskazanej przez kolejarza części wagonu.

Ceniony fotograf zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ceniony fotograf zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"

Śródmieście

Mężczyzna leżał, pasażerowie nie reagowali

- W wąskim przejściu leżał około 65-letni mężczyzna. Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował, prawdopodobnie ludzie się bali lub nie wiedzieli, co robić - opisuje strażniczka, cytowana w komunikacie. - Kiedy pierwszy raz przeprowadziłam badanie funkcji życiowych, mężczyzna jeszcze oddychał i miał bardzo wysokie tętno. Po chwili "zatrzymał się" - relacjonuje.

Jak dodaje, kierownik pociągu przyniósł defibrylator AED i został poproszony o wezwanie pogotowia. Strażniczka skupiła się na resuscytacji 65-latka. Nakleiła na jego klatkę piersiową elektrody i postępowała zgodnie z instrukcjami urządzenia.

"Defibrylator kilkukrotnie uruchomił impuls elektryczny, następnie nakazał prowadzenie masażu serca. Nasza funkcjonariuszka zaczęła uciskanie klatki piersiowej walczącego o życie człowieka" - czytamy w komunikacie.

Jego serce dwukrotnie przestało bić

Do strażniczki dołączyła wkrótce młoda dziewczyna, uczennica pierwszego roku szkoły pielęgniarskiej oraz jeden z pasażerów.

Straż miejska podaje, że mężczyzna po kilku minutach odzyskał świadomość. Zdołał wówczas opowiedzieć strażniczce o objawach, towarzyszących zasłabnięciu i swoim stanie zdrowia. Podał także numer telefonu do żony.

Po reanimacji został ułożony w pozycji bocznej bezpiecznej, jednak po chwili jego serce znów przestało bić. "Walka zaczęła się od początku. Ratujący natychmiast podjęli resuscytację. Prowadzili ją niestrudzenie, aż do przybycia załogi pogotowia, która przejęła czynności ratownicze, wdrażając bardziej zaawansowane środki medyczne" - opisują strażnicy.

Około godziny 7.20 mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy
Dowiedz się więcej:

Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy

Śródmieście

Defibrylator zwiększa szanse na skuteczną reanimację

Straż miejska przypomina, że defibrylator AED wielokrotnie zwiększa szansę uratowania osoby dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia. Na jej wyposażeniu jest obecnie ponad setka tego typu urządzeń. Głównie posiadają je zmotoryzowane patrole.

Zadaniem defibrylatora jest wysłanie impulsu elektrycznego do serca, który ma przywrócić jego prawidłowy rytm.

Defibrylator AED pomaga w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia
Defibrylator AED pomaga w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia
Źródło: TVN24

"Wszyscy strażnicy miejscy przechodzą regularne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, ale obsługę defibrylatora może przeprowadzić każdy, bez specjalnego przeszkolenia. Urządzenie samo wydaje instrukcje głosowe" - podkreślają funkcjonariusze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Straż miejskaRatownictwo Medyczne
Czytaj także:
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
Białołęka
W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
Święto koszykówki 3x3 w hali Areny Ursynów
Ursynów
Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Przez 16 lat unikał kary. Tajemna kryjówka w końcu go zawiodła
Okolice
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg
Okolice
Wyłudzili pieniądze od seniorki, zatrzymała ich policja
Podstępem wyłudzili od 91-latki 50 tysięcy złotych
Praga Północ
Pożar w zakładzie stolarskim w miejscowości Nowe Lipiny
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
Mokotów
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
Śródmieście
Pożar wagonu z siarką
Dym nad torami, pożar wagonu z siarką
Okolice
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Wystawili za nią aż sześć listów gończych
Okolice
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8
Bemowo
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała
Mokotów
Budowa metra na Bemowie
Budowa bemowskiego odcinka metra coraz bliżej końca
Bemowo
Pod jednym z bojerów załamał się lód
Pod ślizgaczem załamał się lód. Nagranie
Okolice
CBŚP zatrzymało poszukiwanego obywatela Szwecji Nasera Z.
Szwedzki gangster wpadł w Warszawie
Śródmieście
Aplikacje randkowe
Radny proponuje "miejską usługę randkową", odpowiedź urzędu zaskakuje
Śródmieście
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Chwycił dwa noże i zabił ratownika. Akt oskarżenia
Okolice
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
Śródmieście
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
Włochy
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Śródmieście
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki