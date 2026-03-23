Wawer

Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic

Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe zasady segregacji śmieci
Od początku kwietnia za odbiór odpadów w Wawrze, Rembertowie i Wesołej będzie odpowiadało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Mieszkańcy muszą liczyć się ze zmianą harmonogramu wywozu śmieci. Otrzymają też nowe kontenery.

Przygotowania do zmiany operatora trwają już od kilku tygodni. Miejska spółka opisuje, że na początku lutego pracownicy MPO rozpoczęli wystawianie nowych pojemników na odpady do miejsc ich gromadzenia na terenie Wawra, Rembertowa i Wesołej. Najpierw zajęli się kontenerami dla zabudowy jednorodzinnej, a w połowie marca ruszyli z wyposażaniem w nie bloków, urzędów, szkół i innych niezamieszkałych nieruchomości.

"Stare pojemniki powinny zostać zabrane przez obecnego operatora do 31 marca. Natomiast te dostarczone przez MPO należy udostępniać do użytku od 1 kwietnia. Jeżeli zaistnieje potrzeba wcześniejszego wykorzystania naszych pojemników, to oczywiście mieszkańcy mogą to zrobić - informuje Dariusz Wachnicki, dyrektor Działu Odbioru Odpadów w MPO, cytowany w komunikacie.

Przypomina również, że odbiór odpadów przez załogi MPO odbędzie się zgodnie z nowym harmonogramem. Wystartuje on 1 kwietnia 2026 roku.

Prowadzą rozeznanie nowych tras i lokalizacji

Załogi MPO będą musiały przystosować się do nowych lokalizacji odbioru śmieci. Jak opisuje spółka, pracownicy Zespół Planowania Odbioru Odpadów opracowują dla nich trasówki, które mają umożliwić im zapoznanie się z obsługiwanym rejonem. Dodatkowo, jeśli jest to konieczne, pracownicy przeprowadzą testowe przejazdy nowymi trasami, jeszcze przed kwietniowym rozpoczęciem właściwej obsługi.

"Pierwsze tygodnie realizacji nowego zadania są wymagające nie tylko dla MPO, ale również dla mieszkańców, którzy muszą przyzwyczaić się do nowych harmonogramów odbiorów - logistycznie zostaną zorganizowane inaczej. Pamiętajmy też, że załogi spółki będą poznawać topografię obsługiwanego rejonu oraz specyfikę przyzwyczajeń i indywidualnych oczekiwań dziesiątek tysięcy mieszkańców" - przyznaje Dariusz Wachnicki.

MPO rozbudowało niedawno flotę o około 40 pojazdów bezpylnych. To niskoemisyjne śmieciarki, napędzane gazem ziemnym. Mają pracować ciszej niż starsze modele pojazdów, co zwiększy komfort mieszkańców obsługiwanych posesji. Właśnie takie auta z bazy spółki przy Zabranieckiej będą odbierały odpady z terenu Wawra, Rembertowa i Wesołej.

Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Skąd czerpać informacje o zasadach odbioru odpadów?

Dotychczas trzy wspomniane dzielnice obsługiwała firma Lekaro. Zmiana operatora jest efektem przetargu rozstrzygniętego przez ratusz jesienią ubiegłego roku.

MPO podkreśla, że o nachodzących zmianach zostali poinformowani zarządcy osiedli oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wszystkie zasady, dotyczące udostępniania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w sekcji "Przydatne informacje". Dodatkowo w zakładce "Miejsca gromadzenia odpadów (MGO)" jest dostępna do pobrania broszura "Odpady komunalne. Informacje dla właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości".

Od 1 kwietnia operator zmieni się także na Pradze Północ i Pradze Południe. Obowiązki firmy Lekaro przejmie tam konsorcjum firm Byś, Parter i Eko-Byś.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki