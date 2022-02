Wadliwe dowody osobiste. Mieszkańcy odsyłani z kwitkiem

Według portalu tustolica.pl, warszawiacy są najpierw informowani, że nowy dowód jest gotowy do odbioru. Jednak w momencie, kiedy zgłaszają się po jego odbiór, okazuje się, że nie da się go odczytać elektronicznie. W efekcie zostają odsyłani do domu z kwitkiem, bez ważnego dokumentu. Mimo że ich dotychczasowy dowód stracił ważność.

Wadliwe dowody odsyłane do ministerstwa

Sprawę nagłośnił wawerski radny Rafał Czerwonka. Zwrócił się do urzędu z prośbą o wskazanie, z jak dużą liczbą wadliwych dowodów urzędnicy mają do czynienia. Z informacji, które zebrał, wynika, że problem miał występować niemal codziennie.

Do tych informacji odniósł się burmistrz dzielnicy Norbert Szczepański. Jak powiedział w rozmowie z tustolica.pl., do 14 stycznia wydano w Wawrze 1139 dowodów osobistych z nowym wzorem, z czego jeden procent to wadliwe dokumenty. Zostały odesłane z powrotem do ministerstwa. Szczepański wyjaśnił też, że urzędnicy w momencie wysyłania informacji o gotowym do odbioru dowodzie nie mają gwarancji, czy jest on "wolny od wad". Zapewnił też, że wnioski o poprawę dowodu są wysyłane pocztą priorytetową.