Wawer Wycięli tysiące drzew i krzewów. Wiadomo, kto zaprojektuje zieleń od nowa Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Na linii otwockiej wycięto tysiące drzew i krzewów Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Łukasz Brylowski, PKP PLK

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Z powodu budowy dwóch dodatkowych torów między Wawrem a Otwockiem kolejarze wycięli około 19 tysięcy drzew i krzewów. Ocalała jedynie falenicka sosna, która ma status pomnika przyrody i pojedyncze klony, adoptowane w ramach oddolnej inicjatywy dzielnicowej radnej.

Skala wycinki zbulwersowała mieszkańców i społeczników. Dopiero po fali protestów kolejarze zapewnili, że zadbają o nasadzenia zastępcze. Deklarują, że założenia przetargu na koncepcję i projekt nowej zieleni były konsultowane z władzami samorządowymi. Zapowiadają też dialog z lokalną społecznością na kolejnych etapach inwestycji.

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Nowa zieleń wzdłuż torów

Spółka PKP PLK poinformowała w czwartek, że przetarg został rozstrzygnięty. Za projekt zieleni wzdłuż linii otwockiej będzie odpowiadać firma Transprojekt Gdański. W ciągu ośmiu miesięcy, za kwotę 860 tysięcy złotych ma przygotować kompletną dokumentację projektową. Będzie ona obejmowała odcinek torów między stacjami Warszawa Gocławek - Otwock.

"Koncepcja będzie musiała uwzględniać istniejącą i planowaną infrastrukturę kolejową, a także przebieg instalacji podziemnych, takich jak sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe czy gazowe. Celem jest wykonanie możliwie największej liczby nasadzeń wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne, wymagania bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz sposób zagospodarowania terenu" - zaznacza spółka w komunikacie.

Kolejarze wyliczają, że w dokumentacji wskazane zostaną konkretne gatunki roślin, zasady ich rozmieszczenia oraz możliwości obsadzenia ekranów akustycznych. Wykonawca będzie też musiał opracować szczegółowy plan utrzymania zieleni.

Przebudowa przystanku Józefów na linii otwockiej Źródło zdjęcia: Łukasz Brylowski, PKP PLK

Nasadzenia będą prowadzone po zakończeniu głównych prac przy rozbudowie linii kolejowej. Inwestycja ma być gotowa w 2028 roku.

Dodatkowo wykonawca zaprojektuje też murale w tunelach drogowych w Warszawie Radości, Warszawie Falenicy oraz Józefowie. Kolejarze zaznaczają, że inspiracją dla ich przyszłego wyglądu mają być historia linii otwockiej oraz tradycje miejscowości letniskowych oraz lokalna architektura.

Wycieli tysiące drzew wzdłuż linii otwockiej Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Rozbudowa linii otwockiej

Modernizacja linii kolejowej między Warszawą Wawrem a Otwockiem to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w aglomeracji warszawskiej. Dzięki przebudowie powstaną dwa dodatkowe tory, które rozdzielą ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Kolejarze wybudują też trzy nowe tunele drogowe pod i jeden wiadukt drogowy nad torami. Inwestycja obejmuje przygotowanie przejść podziemnych dla pieszych i nowoczesnej infrastruktury peronowej.

Mieszkańcy mają zyskać krótsze i wygodniejsze dojazdy. Zmodernizowaną trasą będzie kursować więcej pociągów aglomeracyjnych, a pociągi dalekobieżne będą mogły rozwijać większe prędkości.