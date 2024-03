Bus wypełniony nielegalnymi papierosami, w budynku cała linia produkcyjna

W Wawrze nielegalnie produkowano papierosy. W budynku znajdowała się maszyna do produkcji, miernik wilgotności suszu tytoniowego i foliowe worki z suszem. Policjanci znaleźli też prawie 260 tysięcy sztuk przygotowanych do sprzedaży papierosów.

Siłowo weszli na linię produkcyjną

Gdy pod wytypowanym adresem zjawił się mężczyzna, którego policjanci podejrzewali o ten przestępczy proceder, ruszyli do działania. Sprawdzili jego dane, a potem samochód, którym przyjechał. - Był wypełniony kartonami. Każdy z nich zawierał paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej - opisała w komunikacie komisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Znaleźli przy nim ponad cztery tysiące złotych i dwa telefony komórkowe.

Policjanci chcieli wejść do pomieszczenia, w którym miała działać linia produkcyjna. Jednak pomieszczenie gospodarcze było zamknięte. - Mężczyzna twierdził, że nie ma do niego dostępu. Policjanci zdecydowali, że do siłowego otwarcia drzwi niezbędna będzie pomoc strażaków. Wezwali ich na miejsce - dodała Onyszko.