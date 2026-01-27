Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii

|
Przejazd w Radości, linia otwocka
"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia"
Źródło: TVN24
Od 8 do 22 marca pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich nie będą kursować pomiędzy Wawrem a Otwockiem. Potem otwarty zostanie jeden tor, przez co składów na tej trasie będzie połowę mniej niż obecnie. Do wzmocnienia komunikacji, szczególnie na terenie Wawra, oddelegowanych zostanie 40 autobusów. Utrudnienia potrwają aż trzy lata.

W październiku ubiegłego roku kolejarze podpisali umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu od stacji Warszawa Wawer do Otwocka (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja S.A. Linia zyska dwa dodatkowe tory, dzięki którym ruch dalekobieżny zostanie rozdzielony z lokalnym.

Rozpoczęło się od wycinki drzew i rozbiórek budynków kolidujących z przyszłymi torami. W zasadniczą fazę roboty budowlane wejdą w marcu. A to oznacza całkowite zamknięcie na dwa tygodnie długiego odcinka ważnej linii kolejowej.

To ogromne utrudnienia dla mieszkańców Wawra, Falenicy, Józefowa czy Otwocka, dla których pociągi SKM i KM są jak metro. Dzięki nim mogą komfortowo i szybko dojechać do centrum Warszawy i dalej do zagłębia biurowego na Służewcu czy na lotnisko.

40 autobusów ma zastąpić pociągi

Jak przekazał podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Artur Zając, dyrektor pionu przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie, obecnie linią na odcinku z Otwocka do Warszawy kursuje w szczycie nawet sześć pociągów na godzinę. Całkowite zamknięcie linii pomiędzy Otwockiem a Wawrem nastąpi 8 marca i potrwa dwa tygodnie.

- Będziemy uruchamiać linie zastępcze, a także wzmacniać komunikację miejską w obrębie miasta i samej dzielnicy Wawer, zarówno wzdłuż kolei jak i w innych kierunkach, tak, żeby ci pasażerowie, którzy dziś korzystają z tego ciągu i jadą do Śródmieścia lub dalej, mieli alternatywne połączenia - zapewnił Zając.

Przez dwa tygodnie na odcinku pomiędzy Otwockiej i Wawrem będą kursować autobusy zastępcze.

Po 22 marca pociągi będą kursować wahadłowo po jednym torze, będzie ich o połowę mniej niż obecnie. - Kolejarze bardzo się postarali, żeby pociągi nie jeździły wszystkie na raz (w jedną stronę - red.). Udało się zrobić tak, aby jeździły one mniej więcej co 20 minut - powiedział Artur Zając.

- Na chwilę obecną planujemy wzmocnić obsługę komunikacyjną 40 autobusami. Natomiast, biorąc pod uwagę, że sytuacja w tym rejonie będzie bardzo dynamiczna, związana również z utrudnieniami na drodze, to mamy też zabezpieczone autobusy rezerwowe, które będziemy włączać w razie potrzeby - dodał przedstawiciel ZTM.

Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM poinformował naszą redakcję, że szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu autobusów zostaną podane dopiero w lutym. Zdradził jedynie, że oprócz autobusu wzdłuż modernizowanej linii kolejowej, planowane jest przekierowanie autobusu 319 na trasę z Falenicy, przez most Południowy do pierwszej linii metra na Ursynowie, oraz wzmocnienie linii 521.

Przebudowa przystanków na linii otwockiej
Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja
Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja
Źródło: PKP PLK
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja
Źródło: PKP PLK
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja
Źródło: PKP PLK
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja
Źródło: PKP PLK
Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja
Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja
Źródło: PKP PLK
Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja
Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja
Źródło: PKP PLK

Wawer będzie "zupełnie inną dzielnicą"

W ciągu zaplanowanej na trzy lata modernizacji utrudnień drogowych na pewno nie zabraknie. W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowo-drogowe. Zastąpią je trzy tunele w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. skrzydlate wiaty.

Jak podkreślił Artur Zając, dzięki inwestycji Wawer "stanie się zupełnie inną dzielnicą".

Zapowiedział też, że po zakończeniu modernizacji, za kilka lat, przepustowość linii otwockiej pozwoli na kursowanie pociągów w częstotliwości nawet co pięć minut.

Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze

Modernizacja linii Warszawa - Lublin

Linia otwocka to ostatni pozostały do zmodernizowania odcinek pomiędzy Warszawą a Lublinem. Kolejarze wskazują, że po zakończeniu przebudowy czas przejazdu między stolicą a największym miastem Lubelszczyzny skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

W poprzednich latach Polskie Linie Kolejowe S.A. dobudowały drugi tor między Otwockiem a Pilawą oraz przebudowały odcinek od Pilawy do Lublina. W Lublinie wybudowany został nowy przystanek Lublin Zachodni.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
PKP PLKSKMInwestycje w WarszawieKoleje Mazowieckie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena dla ratusza
Śródmieście
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczyna kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Włochy
Policjanci zatrzymali 32-latka
Niszczył samochody taboretem
Mokotów
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników
Targówek
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, kierowca dostał mandat
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Cenny rękopis w rejestrze zabytków
Zmarła Krystyna Sierpińska, ps. "Marzenka"
Nie żyje Krystyna Sierpińska. Była łączniczką i sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego
Śródmieście
Pies odebrany ze schroniska w Sobolewie
Inspektorzy NIK w urzędzie gminy, chodzi o schronisko w Sobolewie
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Opóźnienie pociągu dłuższe niż czas całego przejazdu
Komunikacja
Kokaina zabezpieczona przez służby
Kokainę mieli nie tylko w aucie, trzy osoby aresztowane
Trudne warunki na jezdniach i chodnikach
Cienki lód na chodnikach, wieczorem marznąca mgła
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny
Praga Północ
Kontrolowali lód, napotkali osoby z narkotykami
Kontrolowali lód na Wiśle. Napotkane osoby nagle zaczęły uciekać
Praga Południe
allegro
Aukcje WOŚP nadal trwają. Te osiągnęły zawrotne kwoty
TVN24
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom
Stracił panowanie autem, z impetem wjechał w dom. Ranni
Awaria taboru, utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu na stacji Warszawa Zachodnia. Opóźnienia
Ochota
Z salonu skradziono włosy warte 800 tysięcy złotych
Zamaskowany sprawca ukradł włosy warte 800 tysięcy złotych. Zatrzymano 29-latka
Wilanów
"Toksyczne działanie pleśni jest bardzo poważne"
Na ścianach siłowni wyrosły grzyby. "To miejsce powinno zostać zamknięte"
Mateusz Mżyk
zderzenie błonie
Dwa pociągi uderzyły kolejno w auto. Ruch wznowiony
Pomogli matce z dwójką dzieci i uszkodzonym wózkiem dotrzeć do domu
Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki