Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii

W październiku ubiegłego roku kolejarze podpisali umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu od stacji Warszawa Wawer do Otwocka (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja S.A. Linia zyska dwa dodatkowe tory, dzięki którym ruch dalekobieżny zostanie rozdzielony z lokalnym.

Rozpoczęło się od wycinki drzew i rozbiórek budynków kolidujących z przyszłymi torami. W zasadniczą fazę roboty budowlane wejdą w marcu. A to oznacza całkowite zamknięcie na dwa tygodnie długiego odcinka ważnej linii kolejowej.

To ogromne utrudnienia dla mieszkańców Wawra, Falenicy, Józefowa czy Otwocka, dla których pociągi SKM i KM są jak metro. Dzięki nim mogą komfortowo i szybko dojechać do centrum Warszawy i dalej do zagłębia biurowego na Służewcu czy na lotnisko.

40 autobusów ma zastąpić pociągi

Jak przekazał podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Artur Zając, dyrektor pionu przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie, obecnie linią na odcinku z Otwocka do Warszawy kursuje w szczycie nawet sześć pociągów na godzinę. Całkowite zamknięcie linii pomiędzy Otwockiem a Wawrem nastąpi 8 marca i potrwa dwa tygodnie.

- Będziemy uruchamiać linie zastępcze, a także wzmacniać komunikację miejską w obrębie miasta i samej dzielnicy Wawer, zarówno wzdłuż kolei jak i w innych kierunkach, tak, żeby ci pasażerowie, którzy dziś korzystają z tego ciągu i jadą do Śródmieścia lub dalej, mieli alternatywne połączenia - zapewnił Zając.

Przez dwa tygodnie na odcinku pomiędzy Otwockiej i Wawrem będą kursować autobusy zastępcze.

Po 22 marca pociągi będą kursować wahadłowo po jednym torze, będzie ich o połowę mniej niż obecnie. - Kolejarze bardzo się postarali, żeby pociągi nie jeździły wszystkie na raz (w jedną stronę - red.). Udało się zrobić tak, aby jeździły one mniej więcej co 20 minut - powiedział Artur Zając.

- Na chwilę obecną planujemy wzmocnić obsługę komunikacyjną 40 autobusami. Natomiast, biorąc pod uwagę, że sytuacja w tym rejonie będzie bardzo dynamiczna, związana również z utrudnieniami na drodze, to mamy też zabezpieczone autobusy rezerwowe, które będziemy włączać w razie potrzeby - dodał przedstawiciel ZTM.

Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM poinformował naszą redakcję, że szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu autobusów zostaną podane dopiero w lutym. Zdradził jedynie, że oprócz autobusu wzdłuż modernizowanej linii kolejowej, planowane jest przekierowanie autobusu 319 na trasę z Falenicy, przez most Południowy do pierwszej linii metra na Ursynowie, oraz wzmocnienie linii 521.

Przebudowa przystanków na linii otwockiej Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja Źródło: PKP PLK Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja Źródło: PKP PLK

Wawer będzie "zupełnie inną dzielnicą"

W ciągu zaplanowanej na trzy lata modernizacji utrudnień drogowych na pewno nie zabraknie. W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowo-drogowe. Zastąpią je trzy tunele w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. skrzydlate wiaty.

Jak podkreślił Artur Zając, dzięki inwestycji Wawer "stanie się zupełnie inną dzielnicą".

Zapowiedział też, że po zakończeniu modernizacji, za kilka lat, przepustowość linii otwockiej pozwoli na kursowanie pociągów w częstotliwości nawet co pięć minut.

Modernizacja linii Warszawa - Lublin

Linia otwocka to ostatni pozostały do zmodernizowania odcinek pomiędzy Warszawą a Lublinem. Kolejarze wskazują, że po zakończeniu przebudowy czas przejazdu między stolicą a największym miastem Lubelszczyzny skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

W poprzednich latach Polskie Linie Kolejowe S.A. dobudowały drugi tor między Otwockiem a Pilawą oraz przebudowały odcinek od Pilawy do Lublina. W Lublinie wybudowany został nowy przystanek Lublin Zachodni.