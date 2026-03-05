Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock zostanie rozbudowana Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Od 12 do 26 kwietnia wstrzymany będzie ruch kolejowy między stacjami PKP Warszawa Wawer i Otwock.

Pasażerowie będą w tym czasie mogli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej.

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi też dodatkową linię autobusową 229, która połączy stację PKP Falenica z metrem Imielin.

Zmiana w organizacji ruchu w rejonie przebudowywanej linii kolejowej wpłyną na kursowanie autobusów linii 115, 142, 161 i 213.

W Wawrze trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozbudowy linii otwockiej o dwa dodatkowe tory. Od początku roku wykonawca, firma Trakcja, zajmuje się przebudową podziemnych sieci. Prowadzi też roboty w rejonie skrzyżowania ulic Patriotów i Młodej, gdzie zamknięty zostanie przejazd kolejowy.

Docelowo w ranach inwestycji kolejarze planują rozdzielenie ruchu pociągów aglomeracyjnych od dalekobieżnych, co pozwoli zwiększyć przepustowość szlaku. Znikną też wszystkie kolizyjne przejazdy przez tory. Wybudowane zostaną nowe przejścia pod torami, a istniejące będą przebudowane.

Zasadnicze prace ruszą 12 kwietnia. W pierwszej fazie, która potrwa do 26 kwietnia, spowodują najpoważniejsze utrudnienia dla pasażerów.

Przez dwa tygodnie ruch pociągów między stacjami Warszawa Wawer - Otwock zostanie całkowicie wstrzymany. Oznacza to duże zmiany dla osób podróżujących składami Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.

Plan modernizacji linii otwockiej Źródło: PKP PLK

Autobusy zamiast pociągów

W tym czasie pasażerowie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada uruchomienie linii autobusowej ZS1. Między 12 a 26 kwietnia będzie ona kursowała wzdłuż linii kolejowej po jej zachodniej stronie.

"Autobusy zatrzymają się na wszystkich przystankach po drodze, będą odjeżdżały w godzinach szczytu co około 10 minut, a poza szczytem i w niedziele co około 15 minut" - poinformował ZTM.

Autobusy linii ZS1 podjadą w Wawrze do przystanku przy ulicy Widocznej, który znajduje się tuż przy wejściu na stację kolejową Warszawa Wawer. Natomiast w Otwocku będą dojeżdżały do tymczasowej pętli autobusowej po wschodniej stronie stacji kolejowej.

Dodatkowo na odcinku między stacją PKP Falenica a Rondem Wiatraczna częściej będą kursowały autobusy linii 521. W godzinach szczytu podjadą na przystanki co pięć minut, a poza szczytem - co siedem i pół minuty. ZTM zastrzega jednak, że autobusy linii 521 nie będą dojeżdżały do Dworca Centralnego.

Przez cały czas remontu kursowały będą autobusy linii 319, które łączą Międzylesie z Ursynowem. Od poniedziałku do piątku między godziną 6 a 9 podjeżdżają one na przystanki co około 15 minut. Pasażerowie mogą dotrzeć nimi do stacji metra Imielin, skąd dalej można podróżować w kierunku centrum. Dodatkowo po drodze jest też możliwość przesiadki do tramwajów startujących do centrum z pętli Miasteczko Wilanów.

ZTM zapowiada wzmocnienie tego kierunku dodatkową linią 229. Jej początkiem będą okolice stacji PKP Falenica. Dalej autobusy pojadą przez most Południowy (Anny Jagiellonki) w stronę metra Imielin. Ich trasa będzie wiodła przez Wilanów, pasażerowie będą więc mogli przesiąść się do tramwajów linii 14 i 16.

Linia kolejowa Warszawa-Otwock Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Linia kolejowa Warszawa-Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Pociągi pojadą po jednym torze

Sytuacja zmieni się nieco od 27 kwietnia. Od tego momentu kolejarze planują uruchomienie ruchu wahadłowego po jednym torze. Pociągi podmiejskie będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością, będzie ich o połowę mniej niż obecnie. W godzinach szczytu między stacjami Warszawa Wawer i Otwock będzie kursował jeden skład Szybkiej Kolei Miejskiej i dwa składy Kolei Mazowieckich. Pozostałe pociągi będą dojeżdżały od strony stacji Warszawa Wschodnia do stacji Warszawa Wawer.

Pociągi dalekobieżne w kierunku Lublina pojadą zmienioną trasą przez Mińsk Mazowiecki.

Tu powstaną tymczasowe perony

W tym etapie pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami na peronach. Plan remontu zakłada, że na kilku stacjach pozostaną one w dotychczasowych miejscach. Ale na kilku stacjach powstaną perony tymczasowe w nowych lokalizacjach:

• Warszawa Wawer - przy "starym" peronie zatrzymają się pociągi jadące w stronę Otwocka i wracające stamtąd w stronę Warszawy. Dwa dodatkowe perony tymczasowe powstaną od strony ulicy Wydawniczej. Będą z nich odjeżdżały pociągi do Warszawy Wschodniej, które swój bieg zakończą w Wawrze. Pasażerowie dostaną się na perony przejściem podziemnym i specjalnie wybudowanym dojściem tymczasowym.

• Radość - tymczasowy peron powstanie między ulicami Będzińską i Rozkoszną. Tymczasowy przejazd przez tory odraz dwa przejścia dla pieszych zostaną ulokowane na wysokości ulicy Króla. Obecny przejazd przy Izbickiej będzie zamknięty.

• Miedzeszyn - tymczasowy peron będzie znajdował się przy Przewodowej, w kierunku węzła Południowej Obwodnicy Warszawy. Pasażerowie będą mogli dostać się na niego wyłącznie od strony Przewodowej.

• Falenica - tymczasowy peron będzie zlokalizowany za skrzyżowaniem z ulicą Walcowniczą, bliżej stacji benzynowej. Kolejarze zamkną dotychczasowe przejścia przez tory i przejazd. W zamian przygotują dwa tymczasowe przejścia: w rejonie tymczasowego peronu i drugie w rejonie ulicy Kłodzkiej.

• Michalin - tymczasowy peron powstanie na wysokości ulicy Armii Krajowej. Pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch przejść przez tory, tam znajdzie się także tymczasowy przejazd drogowy.

• Józefów - tymczasowy peron będzie znajdował się przed istniejącym przejazdem kolejowym. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwa przejścia przez tory i wejścia na peron.

Jak czytamy w komunikacie ZTM, lokalizacja tymczasowych przystanków autobusowych nie została jeszcze zatwierdzona. "Wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała organizacja ruchu wprowadzona przez wykonawcę na czas robót, ale zakładamy, że autobusy będą zatrzymywały się możliwie blisko przystanków kolejowych" - wyjaśniają urzędnicy.

Przebudowa przystanków na linii otwockiej Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja Źródło: PKP PLK Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja Źródło: PKP PLK

Zmiany w kursowaniu autobusów po 26 kwietnia

ZTM przewiduje, że po uruchomieniu ruchu jednotorowego, znaczna część pasażerów będzie na powrót korzystała z pociągów. Linia ZS1 zostanie wówczas zawieszona. Od 27 kwietnia kluczową rolę odgrywać ma linia 521 ze stałą trasą na odcinku PKP Falenica - Rondo Wiatraczna.

Podobnie, jak w pierwszym etapie, autobusy 521 pojadą wzdłuż torów kolejowych, zatrzymując się po drodze na w rejonie wszystkich przystanków kolejowych. W godzinach szczytu będą kursowały co około siedem i pół minuty. Pasażerowie będą mogli przesiąść się na stacji PKP Wawer do pociągów jadących do Dworca Wschodniego.

Zmian w organizacji ruchu muszą spodziewać się mieszkańcy Falenicy i Radości. Urzędnicy ostrzegają, że w rejonie stacji kolejowych będą prowadzone intensywne prace budowlane, które wpłyną na sytuację drogową po wschodniej stronie torów.

Przełoży się to na kursowanie autobusów linii 213 i 161. Te pierwsze nie przejadą na wschodnią stronę torów. ZTM planuje, że trasa linii 213 od Ronda Zegarmistrza Gałeckiego poprowadzi w prawo w ulicę Panny Wodnej, potem Zasadową, Przewodową, Patriotów, Bysławską, Wałem Miedzeszyńskim do pętli Błota.

Oznacza to, że autobusy linii 213 nie pojadą ulicami Izbicką, Zagórzańską, Techniczną, Hiacyntową, Narcyzową, Ochoczą, Bystrzycką. Ale w ich miejsce będą tędy kursowały autobusy linii 161. Ich trasa będzie wiodła od Oleckiej do okolicy skrzyżowania z Radłowską, gdzie zawrócą przy placu budowy i w drugą stronę ruszą Izbicką, Zagórzańską, Techniczną do odcinka trasy linii 213. Dalej pojadą ulicą Bystrzycką do Patriotów i przejadą na druga stronę linii kolejowej węzłem POW. Następnie ulicą Patriotów dojadą do Bysławskiej i Poezji do krańca Olecka.

Urzędnicy zapewniają, że brakujący fragment trasy linii 161 będzie obsługiwała dodatkowa linia 229. Jej autobusy będą jechały między innymi przez Bysławską, Liliową i Tawułkową.

Zmian muszą także spodziewać się pasażerowie korzystający z linii 115. Będą one dotyczyły autobusów jeżdżących wschodnią stroną ulicy Patriotów, gdzie będą prowadzone roboty drogowe. Podczas remontu przejadą na zachodnią stronę Patriotów przez tymczasowy przejazd na wysokości ulicy Króla w Radości. Na "swoją" stronę wrócą przez węzeł na Południowej Obwodnicy Warszawy, a dalej pojadą ulicą Frenkla (w przeciwnym kierunku Kłodzką) do Bystrzyckiej i do swojej stałej trasy.

Natomiast autobusy linii 142 od węzła POW pojadą wschodnią, a nie zachodnią stroną ulicy Patriotów. Na swoją podstawową trasę wrócą, najeżdżając od skrzyżowania ulic Frenkla (w przeciwnym kierunku Kłodzkiej) i Bystrzyckiej.

Rozbudowa linii otwockiej

Kolejarze szacują, że linia otwocka jest jedną z najbardziej eksploatowanych linii w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. To ostatni pozostały do zmodernizowania odcinek pomiędzy Warszawą a Lublinem.

Po zakończeniu przebudowy czas przejazdu między stolicą a największym miastem Lubelszczyzny skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy w poziomie jezdni. Zastąpią je trzy tunele: w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. skrzydlate wiaty.

Koszt całej modernizacji i rozbudowy to 1,7 miliarda złotych. Ze środków unijnych do kolejarzy trafi 1,4 miliarda złotych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.

Opracowała Klaudia Kamieniarz