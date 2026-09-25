Wawer Jeden wpadł pod samochód, drugi uderzył w budynek Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Chcesz pomóc dzikiemu zwierzęciu? Eksperci radzą, jak zrobić to w bezpieczny sposób Źródło wideo: Paweł Abramowicz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

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W czwartek, około godziny 10 Ekopatrol otrzymał informacje ze zbiegu ulic Widocznej i Płowieckiej o wymagającym pomocy łabędziu.

Z informacji policjantów, którzy wezwali na pomoc strażników miejskich wynikało, że ptak został potrącony przez samochód. W chwili, kiedy na miejsce dotarli strażnicy, znajdował się na kawałku zieleni, tuż przy drodze.

"Zwierzę było ranne i niespokojne. Odłowienie go w sposób bezpieczny wymagało współpracy funkcjonariuszy obu formacji. Po kilku próbach łabędź został ostrożnie umieszczony w transporterze" - opisała straż miejska.

Łabędziem zaopiekował się Ekopatrol Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Gdy Ekopatrol z rannym pasażerem zbliżał się już do warszawskiego zoo, aby oddać go pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu, wpłynęło zawiadomienie z ulicy Zamoyskiego o wypadku innego łabędzia.

"W trakcie lotu uderzył w budynek"

Tym razem nie był to wypadek drogowy.

"Według osób, które wezwały funkcjonariuszy, łabędź w trakcie lotu uderzył w budynek, doznając poważnego urazu" - przekazali strażnicy miejscy.

Łabędziem zaopiekował się Ekopatrol Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Strażniczka i strażnik zabrali także drugiego rannego łabędzia. Oba pechowe ptaki, już bez przygód, zostały przekazane pod opiekę lekarzy weterynarii z Ptasiego Azylu. Po wyleczeniu i rehabilitacji łabędzie powrócą do naturalnego środowiska.