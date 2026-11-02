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Wysadził z siodła właścicielkę i galopował samopas po ulicach

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Koń biegał samopas po ulicach Wawra
Straż miejska z nowym smogowozem
Źródło wideo: Straż miejska / UM Warszawa
Źródło zdj. gł.: Straż miejska
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To była nietypowa akcja stołecznego Ekopatrolu. Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie konia wyścigowego, który biegał samopas po ulicach Wawra. Zwierzę niebezpiecznie zbliżało się do drogi szybkiego ruchu.

W ostatni czwartek około godziny 10:50 strażnicy miejscy z Ekopatrolu odebrali zgłoszenie z okolic Falenicy, gdzie w okolicy drogi szybkiego ruchu S2 zaobserwowano biegającego samopas, karego konia.

"Zwierzę miało sportową sylwetkę, było zadbane, czyste i niosło na sobie siodło. Kiedy strażnicy dotarli na miejsce, było już pod opieką mieszkającej w pobliżu kobiety, która hobbystycznie jeździ konno, dzięki czemu wiedziała, jak opanować zdezorientowanego rumaka" - czytamy w komunikacie strażników miejskich.

Koń biegał samopas po ulicach Wawra
Koń biegał samopas po ulicach Wawra
Źródło zdjęcia: Straż miejska

Przebiegł prawie 10 kilometrów

Koń nie miał przy sobie dokumentów. Starając się ustalić właściciela, funkcjonariusze skontaktowali się z jedną z pobliskich stadnin. Tam podpowiedziano im, w których miejscach uprzęży właściciele najczęściej zostawiają znaki identyfikacyjne. Po chwili poszukiwań, strażnicy znaleźli na jednym z popręgów numer telefonu.

"Odebrała kobieta. Była to właścicielka zwierzęcia, który okazał się koniem wyścigowym. Jak wyjaśniła, koń wysadził ją z siodła prawie 10 kilometrów dalej, w okolicach Góraszki i pobiegł dalej. Na szczęście pechowej amazonce nie stało się nic poważnego i po kilkudziesięciu minutach dotarła na ulicę Przełęczy" - wskazali strażnicy.

Jak dodali, na widok niesfornego rumaka kobieta bardzo się ucieszyła. Podziękowała za opiekę i konno odjechała do domowej stajni.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż miejskazwierzęta w mieście
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