Wawer Zderzenie trzech aut i kilkukilometrowy korek na S2 Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zderzenie trzech pojazdów na trasie S2 Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 7.30. Na trasie S2 w kierunku Ursynowa, zaraz przed wjazdem na most, miała miejsce kolizja trzech samochodów osobowych. Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mzyk.

- Zdarzenie wygląda na najechanie, największe zniszczenia widać na ostatnim z pojazdów, który ma rozbity przód - powiedział. - Wszystkie samochody biorące udział w kolizji oraz laweta stoją na lewym pasie - dodał.

Zderzenie pojazdów na trasie S2 Zderzenie trzech pojazdów na trasie S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu

W związku ze zdarzeniem występują spore utrudnienia, utworzył się czterokilometrowy korek. W szczytowym momencie miał nawet sześć kilometrów.

- Czas tracą także kierowcy wjeżdżający na trasę S2 z Wału Miedzeszyńskiego. Tutaj korek sięga za rondo przy ulicy Strzegowskiej - powiedział Mateusz Mżyk.

Jak dodał reporter, około godziny 9 w okolice zdarzenia przyjechała służba drogowa, która zabezpieczyła miejsce kolizji.