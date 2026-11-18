Zderzenie trzech aut i kilkukilometrowy korek na S2
Do zdarzenia doszło w środę około godziny 7.30. Na trasie S2 w kierunku Ursynowa, zaraz przed wjazdem na most, miała miejsce kolizja trzech samochodów osobowych. Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mzyk.
- Zdarzenie wygląda na najechanie, największe zniszczenia widać na ostatnim z pojazdów, który ma rozbity przód - powiedział. - Wszystkie samochody biorące udział w kolizji oraz laweta stoją na lewym pasie - dodał.
Utrudnienia w ruchu
W związku ze zdarzeniem występują spore utrudnienia, utworzył się czterokilometrowy korek. W szczytowym momencie miał nawet sześć kilometrów.
- Czas tracą także kierowcy wjeżdżający na trasę S2 z Wału Miedzeszyńskiego. Tutaj korek sięga za rondo przy ulicy Strzegowskiej - powiedział Mateusz Mżyk.
Jak dodał reporter, około godziny 9 w okolice zdarzenia przyjechała służba drogowa, która zabezpieczyła miejsce kolizji.