Falenicka sosna pokonała inne drzewa. Wyniki plebiscytu
Sosna rosnąca przy Patriotów w Wawrze to jeden z symboli dzielnicy. Charakterystycznie pochylającemu się nad jezdnią drzewu wcześniej groziła wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, gdy urzędnicy Biura Ochrony Środowiska rozpoczęli działania w kierunku ustanowienia jej pomnikiem przyrody.
W niedzielę Zarząd Zieleni ogłosił, że falenicka sosna została wybrana Warszawskim Drzewem Roku w tegorocznym plebiscycie.
Zwycięzca konkursu został ogłoszony w sobotę podczas Wielkiego Pikniku Jesiennego w Parku Żerańskim. Falenicka sosna pokonała 11 konkurentów z innych dzielnic.
Plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku
Drzewo, które głosami internautów zwyciężyło w plebiscycie, otrzymuje tytuł Warszawskiego Drzewa Roku, pamiątkową tabliczkę oraz jest zgłaszane do ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku. Na terenie, na którym rośnie zwycięskie drzewo, organizowany jest również spacer dendrologiczny, którego głównym bohaterem jest laureat plebiscytu.
W ubiegłym roku w plebiscycie zwyciężyła potężna topola kanadyjska rosnąca na Ochocie. Dwa lata temu - oliwnik wąskolistny z Ursusa, a w pierwszej edycji dąb szypułkowy "Robert" z Białołęki.