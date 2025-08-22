Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Dziki zniszczyły boisko, miały tam trenować polskie piłkarki

Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Trzaskowski o odstrzale dzików
Źródło: TVN24
Klub PKS Radość pokazał zdjęcia boiska zniszczonego przez dziki. Zwierzęta dostały się tam mimo wzmocnionych zabezpieczeń. Klub zapowiada złożenie petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".

"Wysłaliśmy do Biura Sportu Miasta Stołecznego Warszawy wszystkie dokumenty, dotyczące akceptacji wyboru naszego boiska na bazę treningową podczas EURO 2029 kobiet, o które Warszawa się ubiega. Mieliśmy o tym napisać później, jednak wydarzenia z dzisiejszego poranka przyspieszyły pewien bieg wydarzeń. Od zawsze mieliśmy problem z dzikami, jednak poprawa ogrodzenia, wzmocnienie zabezpieczeń wokół boisk miały przynieść pozytywne skutki" - czytamy we wpisie na Facebooku PKS Radość.

Wpis klubu PKS Radość
Wpis klubu PKS Radość
Źródło: Facebook

Boisko przygotowywali przez całe wakacje

"Jak się okazuje, duży dzik może wejść na posesję nawet z ogrodzeniem panelowym, oraz spokojnie podbić sobie ogrodzenie boiska również z panelu ogrodzeniowego" - dodaje klub. I ubolewa, bo - jak wskazuje - w sobotę miała odbyć się inauguracja w meczu domowym z Drukarzem Warszawa.

"Miała, bo raczej się nie obędzie. Mamy dość! Boisko, które przez calutkie wakacje przygotowywaliśmy do rozgrywek i do powrotu dzieci do treningów właściwie w 30 minut spacerku kochanych dzików zostało zniszczone a nasza praca zaprzepaszczona. Co mamy więcej zrobić żeby pozbyć się problemu dzików?" - zastanawiają się sportowcy.

Zapowiadają złożenie petycji online. "Zbierzemy wymaganą liczbę podpisów, by zakończyć terror dzików w Dzielnicy Wawer jak i całym mieście" - podsumowuje PKS Radość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie można ich w tej chwili odławiać i wywozić. Pozostało zabijać?

Nie można ich w tej chwili odławiać i wywozić. Pozostało zabijać?

Klemens Leczkowski
Przybywa miejskich dzików. Tu ich życie jest bezstresowe

Przybywa miejskich dzików. Tu ich życie jest bezstresowe

Klemens Leczkowski

Kto spotyka w mieście dzika...

Dziki w dużych miastach to widok dość powszechny. Warszawa jest pod tym względem szczególna, ponieważ jako jedyna europejska stolica graniczy ona z parkiem narodowym, a powierzchnia terenów zielonych w mieście stanowi ponad 40 procent. O wędrówkach tych zwierząt przez miasto informujemy regularnie na tvnwarszawa.pl. Dostajemy również wiele zgłoszeń na Kontakt24.

Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie odejść w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.

W pierwszym półroczu 2025 roku warszawskie Lasy Miejskie zarejestrowały ponad 200 kolizji drogowych z dzikami stolicy, a przez cały 2024 odebrały 5128 zgłoszeń od mieszkańców Warszawy o niebezpiecznych sytuacjach z tymi zwierzętami.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem zwierzyny dziko żyjącej stołeczny ratusz prosi o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod numerem 600 020 746 lub 600 020 747, biuro jest czynne całą dobę. Można też zadzwonić do strażników miejskich pod numer 986.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKS Radość

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieście
Czytaj także:
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Śródmieście
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Śródmieście
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace w czterech dzielnicach
Od piątku
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Był niedożywiony, odmawiał pomocy
Targówek
Stacja Techniczno-Postojowa Mory
Mycie, naprawy, nocowanie. Zbudowali wielkie hale dla metra
Bemowo
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Koncerty na Bemowie
W piątek i sobotę
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Apel burmistrza w sprawie studentów z Turcji. Policja: czują się bezpiecznie
Terminal odlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Zamiast warzyw w tunelach rosła marihuana
"Każdego dnia doglądał swoje rośliny". Twierdził, że uprawia warzywa
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji
Ursus
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
Wawer
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
Mokotów
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
Ulice
24-letni obywatel Nigerii został zatrzymany
Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty
Bielany
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
Ursus
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" znów za kratami. Zatrzymani także "Pieprzu" i "Cycek"
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
Do wypadku doszło na przystanku przy ulicy Zamoyskiego
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
Praga Południe
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście
bmw
"Strzały" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki